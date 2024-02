Prima intervista di Fedez dopo la notizia della rottura con la moglie Chiara Ferragni. Il rapper ha confermato implicitamente la separazione dall’imprenditrice digitale, non nascondendo un certo disappunto per l’invadenza dei giornalisti. Ha inoltre rimarcato che la sua priorità restano i figli Leone e Vittoria, che a breve compiranno rispettivamente sei e tre anni.

L’intervista di Fedez a Pomeriggio 5 dopo l’addio a Chiara Ferragni

Fedez è stato intercettato da Michel Dessì, giornalista di Pomeriggio 5 di Myrta Merlino a Milano. Visibilmente scocciato il cantante ha rispedito al mittente le accuse di chi ha insinuato una rottura fake con Chiara Ferragni. “Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli?”, ha detto l’artista per poi aggiungere: “La mia priorità sono i miei figli. A me non interessa cosa dicono le persone”.

“Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa, ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento, ok?”, ha ribadito Fedez a Pomeriggio 5. “Io sono esposto in pubblico, però io accetto il fatto che le persone fanno illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito mi sembra…come le sembra?”, ha chiarito.

Nonostante il periodo difficile, Fedez ha deciso di non rinunciare alla sfilata di Donatella Versace perché “Donatella è una mia grandissima amica e mi è molto vicina in questo momento”, ha precisato nel programma di Mediaset. Grande assente della Fashion week milanese, invece, Chiara Ferragni.

La rottura tra Fedez e Chiara Ferragni

Dietro alla separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, secondo Dagospia che ha dato per primo la notizia, non ci sarebbe tanto il trambusto scatenato dallo scandalo pandoro, quanto piuttosto il modo di fare di Federico Lucia. “Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo”.

Stando a quanto riporta il portale, ci sarebbero stati ulteriori episodi che avrebbero pesato sul matrimonio dei Ferragnez, come “la fuga a Miami del rapper con la sua assistente”, mentre Chiara Ferragni era impegnata a non annegare nel vortice di accuse e problemi di tipo economico e professionale.

“Infine l’uscita di casa. Finiscono così i Ferragnez: sic transit gloria mundi. Chissà se metabolizzato il voltafaccia nel momento più difficile della sua vita professionale, Chiara Ferragni scoprirà che l’allontanamento dal cantante, alla fine, sia più benefica di quanto immagini. Non sono pochi gli osservatori convinti che parte dei problemi della influencer derivino dalla tendenza di Fedez ad ingaggiare battaglie a destra e a manca…”.

Intanto c’è grande attesa per l’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa: l’influencer sarà ospite di Fabio Fazio domenica 3 marzo. Stando alle prime indiscrezioni la 36enne non parlerà dell’inchiesta per truffa aggravata che la vede protagonista bensì solo ed esclusivamente della sua vita privata e del suo addio a Fedez.