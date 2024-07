Fonte: IPA Fedez

Fedez, ormai, non ha filtri. Lo abbiamo visto in più occasioni: per il rapper, la separazione da Chiara Ferragni è stata un ritorno alla vita di prima, con una consapevolezza diversa del presente. Su Twitch, oltre ad aver preso parte a una sorta di “Indovina chi”, si è espresso in merito a Pomeriggio Cinque. Dopo la “pace”, torna la tempesta: il legame del rapper con il programma pomeridiano condotto da Myrta Merlino è sempre stato altalenante.

Fedez attacca Pomeriggio Cinque

Durante una diretta Twitch con Il Rosso, Fedez ha detto cosa pensa di Pomeriggio Cinque, con toni piuttosto duri. ” Parlando del lavoro di streamer su Twitch, ha paragonato quanto svolto da Il Rosso a ciò che fa la squadra di Pomeriggio Cinque. “Credo che Twitch sia la piattaforma che più ti logora. Perché devi fare da solo – o comunque con la tua squadra – quello che fa Pomeriggio Cinque. Però loro magari hanno trenta persone per fare un programma di m**da”.

Il rapporto di Fedez con Pomeriggio Cinque, negli ultimi mesi e in particolare dopo la separazione da Chiara Ferragni, è stato piuttosto altalenante. In particolare, si è scagliato contro il programma su Instagram, per essere costantemente inseguito dai paparazzi, proprio durante l’affaire Pandoro, quando ancora viveva insieme alla moglie. E ha concluso dicendo: “Il tuo è un programma di m**da ma con meno persone, dall’altra parte spendono pure dei soldi per farlo. Alla fine è meglio il tuo. Pensa il pianeta quanto soffre per fare Pomeriggio Cinque. Quanto inquiniamo di elettricità per fare Pomeriggio Cinque“.

Fedez senza filtri, il silenzio di Myrta Merlino

L’attacco al programma, come dicevamo, è stato abbastanza inatteso, considerando che Myrta Merlino, la conduttrice di Pomeriggio Cinque, ha ribadito di aver chiarito alcuni aspetti privatamente: le critiche mosse da Fedez, in particolar modo agli inizi, riguardavano l’attenzione del programma verso le sue passeggiate con Paloma, nel tentativo di riportare una notizia, o la prima dichiarazione dopo le prime voci di crisi con la Ferragni.

E se alla fine Fedez ha partecipato ad alcuni servizi, soprattutto dell’inviato Michel Dessì, ora la pace apparente sembra definitivamente spezzata. Su Instagram, la conduttrice del programma non ha replicato: si sta godendo il meritato riposo dopo un anno di lavoro insieme a Marco Tardelli, condividendo tanti scatti pieni d’amore al tramonto.

Ormai abbiamo imparato a conoscere il rapper in questa nuova veste post-Ferragni: è diretto, come lo era un tempo, senza freni e senza filtri. Lo dimostra anche l’aver preso parte a una sorta di Indovina chi in diretta, dove ha parlato di alcune persone che hanno fatto parte della sua vita, descrivendo il rapporto, ma senza fare nomi. Identikit che hanno fatto parlare molto di lui, e che hanno scatenato una sorta di “caccia”: a chi si è riferito? Il toto-nomi è iniziato, ed è lunga la lista di persone con cui il rapper ha litigato o ha avuto incomprensioni. Non rimane che attendere una replica dalla Merlino o dagli autori di Pomeriggio Cinque: molti utenti sui social hanno condannato le parole del rapper, dicendo che, in ogni caso, i giornalisti della trasmissione svolgono il proprio lavoro.