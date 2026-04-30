Fedez cambia casa con Giulia Honegger: su Instagram l’indizio sul nuovo appartamento

Fedez sarebbe pronto a cambiare casa insieme a Giulia Honegger: gli indizi su Instagram e la nuova vita del rapper

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Giulia Honegger e Fedez

Fedez sta vivendo un periodo di rinascita e grandi cambiamenti. Un momento magico della sua vita, dopo un periodo buio e difficile, arrivato anche grazie all’incontro con Giulia Honegger. La donna che lo renderà padre per la terza volta e con cui sarebbe pronto a trasferirsi in una nuova casa.

Fedez, la nuova casa con Giulia Honegger

Gli indizi arrivano da Instagram e seguono alla perfezione il metodo adottato spesso da Fedez per dare notizie importanti ai suoi fan. Il rapper semina prove, qua e là, senza dire nulla, prima di un annuncio. Nelle Stories di Instagram del cantante infatti sono apparsi alcuni video che immortalano quella che sembra a tutti gli effetti la nuova casa di Fedez e Giulia Honegger.

Nelle immagini vediamo un ampio soggiorno con grandi finestre e interni bianchi. Nella stanza ci sono ancora dei lavori in corso, con scatoloni e attrezzi. Mentre la videocamera del cellulare di Fedez si muove vediamo i cani Maurizio e Silvio intenti a giocare, l’assistente del rapper Eleonora Sesana che parla con una persona che potrebbe essere il capo cantiere. Infine Fedez inquadra Giulia Honegger, svelando il pancino della compagna.

Le immagini dunque sembrano raccontare un trasloco e la preparazione della nuova casa della coppia. Un nuovo passo in avanti, per Giulia e Fedez, che segna un altro traguardo nella loro relazione. Una storia d’amore diventata importante in breve tempo e cresciuta lontano dal clamore e dai riflettori.

Solo qualche giorno fa, in occasione del Disco d’Oro per Male Necessario, Fedez aveva fatto una dedica pubblica alla compagna. “Male necessario è disco d’oro e voglio dedicarlo ad una persona speciale che ha riportato luce e serenità nella mia vita”, aveva scritto, pubblicando una serie di foto che lo ritraevano felice insieme a Giulia, fra momenti privati, sorrisi e tenerezze.

La nuova vita di Fedez dopo Chiara Ferragni

Subito dopo il divorzio da Chiara Ferragni, Fedez aveva lasciato il mega attico che condivideva con l’influencer e aveva scelto come nuova casa un appartamento di 400 metri quadri nel cuore di Milano, a pochi passi da Piazza Castello. Da quel momento tante cose sono cambiate. Il cantante, dopo un periodo difficile, ha ritrovato il sorriso accanto a Giulia Honegger da cui avrà il suo terzo figlio. La scelta di cambiare casa sembra proprio il tentativo di mettere un punto e di riscrivere una nuova storia insieme alla compagna.

Anche Chiara Ferragni sembra aver voltato definitivamente pagina dopo il divorzio. L’influencer è stata assolta nel processo per il Pandoro Gate, mettendo fine a tre anni terribili. Archiviata la relazione con Tronchetti Provera dopo un lungo tira e molla, ha ritrovato il sorriso con Josè Hernandez. Il manager colombiano sembra averle rubato il cuore e la relazione, secondo chi la conosce, starebbe procedendo a gonfie vele tanto da spingere la Ferragni a presentare i figli, Leone e Vittoria, al nuovo compagno.

Di pari passo sarebbe migliorato pure il rapporto con Fedez. Il merito, si vocifera, sarebbe proprio di Giulia Honegger, che avrebbe spinto il rapper a riappacificarsi con l’ex moglie per il bene dei figli.