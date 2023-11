Antonella Ferrari, chi è e cosa fa la nipote di Enzo

Fonte: Getty Images Antonella Ferrari, la nipote di Enzo

È una donna forte, impegnata e determinata Antonella Ferrari, l’amatissima nipote del grande Enzo Ferrari. Nonostante il cognome importante non si è mai montata la testa e, come assicurano persone a lei vicine, è sempre rimasta semplice, disponibile e sorridente. Classe 1968, Antonella è la figlia di Piero Ferrari, nato nel 1945 da una relazione extraconiugale tra il fondatore della nota casa automobilistica e Lina Lardi, di professione impiegata. Piero è stato riconosciuto legalmente dal padre solo negli anni Settanta e ha ereditato il suo patrimonio dopo la morte del fratello maggiore Dino Ferrari (quest’ultimo era nato dal matrimonio tra Enzo e Laura Garello ed è scomparso all’età di 24 anni a causa di una distrofia muscolare).

La nipote di Enzo Ferrari: chi è Antonella Ferrari e che lavoro fa

Antonella Ferrari (da non confondere con l’attrice omonima affetta da sclerosi multipla) è nata dall’unione tra Piero Ferrari e Floriana Nalin. La coppia ha divorziato dopo 50 anni di matrimonio nel 2019: due anni dopo l’imprenditore è convolato a nozze a Capri con la giovane ingegnere rumena Romina Gingasu. Antonella è un avvocato e docente universitaria: con il famoso nonno, scomparso nel 1988 all’età di 90 anni, ha sempre avuto un ottimo rapporto. “Di mio nonno ho un ricordo molto diverso dalla sua immagine pubblica. In famiglia era molto dolce, affettuoso. Con me lo era in modo particolare: mi ha sempre coperta di regali e ogni volta che esprimevo un desiderio lui faceva di tutto per esaudirlo”, ha rivelato in un’intervista rilasciata a Profilo Donna.

“Solo una volta mi ha detto di no ed è stato quando gli ho chiesto il motorino, però mi ha promesso che al compimento del mio 18esimo anno di età mi avrebbe comperato una macchina e così è stato. Era una Ritmo Cabrio carrozzata Bertone, che trovai parcheggiata nel giardino di casa proprio il giorno del mio compleanno”, ha aggiunto Antonella Ferrari. Un rapporto speciale quello che la legava a Enzo Ferrari, tanto che il grande imprenditore non si scandalizzò neppure quando la nipote restò incinta molto presto, poco più che maggiorenne. “Non ho mai visto mio nonno tanto emozionato e commosso come quando incontrò il mio piccolo Enzo per la prima volta. Non appena tornai a casa dall’ospedale portai il bambino da mio nonno. Lui mi aspettava – ha raccontato Antonella – Era ancora in pigiama e per una volta aveva dimenticato i suoi impegni di lavoro”.

“Aspettava infatti con ansia quel momento, il momento nel quale avrebbe incontrato suo pronipote. Ricordo come fosse adesso che, nonostante i problemi di deambulazione che aveva, non appena mi vide si mise a correre e quando mi fu vicino allungò le braccia per prendere il mio bambino. Eravamo entrambi emozionati e per me quello fu un momento talmente speciale, che non lo potrò mai dimenticare”. E poi ancora: “Mio nonno mi chiese come lo avevo chiamato e quando gli comunicai che gli avevo dato il suo nome mi disse che avevo fatto bene, perché era un nome corto, quindi facile da ricordare. Nonostante i suoi sforzi non riuscì però a nascondere l’orgoglio che provò in quel momento. Mio nonno ha avuto tante soddisfazioni nella sua vita, ha vinto tanti campionati, ma quel momento fu sicuramente il più importante e il più emozionante della sua vita”.

Nonostante il suo ruolo di giovane madre Antonella Ferrari si è diplomata e ha studiato Giurisprudenza all’Università. “Sono riuscita a laurearmi a pieni voti, poi ho fatto due anni di pratica ed ho sostenuto l’esame da avvocato. Devo dire che non è stato facile, perché ho cresciuto il mio bambino solo con l’aiuto dei miei genitori. I miei figli non hanno mai avuto una tata. Ho studiato tanto. Con la volontà, però, si può fare tutto” – ha ammesso – È chiaro che per una donna è tutto più difficile e complicato. A 18 anni ho avuto Enzo, il mio primo bambino e a 30 Piero, il mio secondogenito. Ho un rapporto molto stretto con mio padre ed è stata per me una gioia poter dare il suo nome al mio secondo nato”.

Chi è il marito di Antonella Ferrari e cosa fanno i figli

Il primogenito di Antonella Ferrari è nato dal rapporto con Gian Giacomo Mattioli mentre il secondogenito Piero è arrivato dall’amore con l’attuale marito Alberto Galassi, anche lui avvocato e con la passione per le grandi imprese e per il Made in Italy, già presidente di Piaggio Aero Industries, nel cui board entrò nel 2000 come Consigliere d’amministrazione delegato per commerciale e marketing e membro del comitato esecutivo. Proveniente da una famiglia di imprenditori, Galassi ha lavorato per diverse società tra cui il Manchester City, squadra più volte campione d’Inghilterra diretta da un fondo saudita.

Enzo Mattioli Ferrari, il primo pronipote di Enzo Ferrari, dopo gli studi finanziari e il lavoro in ambito marketing per Philip Morris, è stato a lungo nell’azienda di famiglia che ha poi lasciato nel 2022 promettendo però un suo ritorno. “Ho lasciato la Ferrari ma posso promettere che tornerò. Non so quando o se a breve ma confermo che sarò di ritorno”, ha assicurato. Il fratello minore Piero Galassi Ferrari, invece, dopo gli studi a Londra ha scelto di lavorare come Communication Specialist per Ferretti Group, multinazionale italiana nel settore della cantieristica navale risollevata negli ultimi anni dal padre Alberto.