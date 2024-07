Antonella Clerici, il primo scatto della convalescenza su Instagram dopo l’operazione

Fonte: IPA Antonella Clerici

La lunga convalescenza di Antonella Clerici continua: la conduttrice è tornata a casa dopo l’intervento chirurgico alle ovaie e si sta lentamente riprendendo circondata dall’affetto della sua famiglia. Il volto Rai di È sempre mezzogiorno è tornata a mostrarsi sui social, documentando i suoi giorni di relax ad Arquata Scrivia, nella sua “casa nel bosco”, il luogo migliore per riprendersi dall’operazione risalente a quasi un mese fa.

Antonella Clerici torna a mostrarsi sui social: come va la convalescenza

“Relax, campagna, natura, animali”: per Antonella Clerici si tratta della ricetta perfetta per riprendersi e rigenerarsi dopo l’intervento d’urgenza alle ovaie che quasi un mese fa ha dovuto affrontare all’improvviso, dopo un controllo di routine.

Oggi, dopo essersi lasciata alle spalle lo tsunami che l’ha travolta, si è mostrata serena e rilassata, sdraiata in mezzo alla natura della sua casa ad Arquata Scrivia accanto al compagno Vittorio Garrone, che le è stato accanto in questo periodo complicato. “Noi – scrive nel post – Sotto il kako della casa nel bosco”. La conduttrice è tornata su Instagram anche per rassicurare i suoi fan, che le hanno augurato una pronta guarigione.

Dopo l’operazione delicata che ha subito solo poche settimane fa, Antonella si è mostrata sorridente, con il suo primo scatto di una lunga convalescenza. Per fortuna attorno a lei c’è la sua famiglia, i cani Simba e Argo che sono sempre al suo fianco, e l’affetto dei fan che non manca mai. E poi c’è la sua amata natura, quella della sua casa nel bosco, dove respirare aria pulita e rimettersi completamente dopo lo spavento dello scorso mese.

Antonella Clerici, l’operazione d’urgenza

Era il 13 giugno quando su Instagram appariva una foto che aveva lasciato gli utenti senza parole: Antonella Clerici su un letto d’ospedale, con il viso provato che accennava un sorriso e le dita in segno di vittoria.

“Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo, perché questo possa ricordare a tutti l’importanza della prevenzione – aveva scritto a corredo dello scatto -. Giovedì scorso [6 giugno, ndr] arrivo a Roma con l’idea di stare vicino a un’amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D’Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene”.

Quel controllo di routine ha portato a un’operazione d’urgenza, un intervento di ovariectomia che per è andato per il meglio, come aveva anche spiegato il chirurgo che l’ha effettuato: “Si è dovuto intervenire molto rapidamente per avere un esame istologico, tuttora in corso, in grado di indicare la natura della formazione. La conferma definitiva ce l’avremo solo nelle prossime settimane”. Le speranze sono, in ogni caso, molto buone, considerando che il pericolo è “rientrato in un certo senso, i timori sono bassi sul piano oncologico”.

Adesso ad Antonella non resta che riprendersi del tutto: non mancherà il supporto della sua splendida famiglia e dei suoi fan, che non vedono l’ora di rivederla di nuovo sul piccolo schermo per la prossima stagione televisiva.