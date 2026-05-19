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IPA Antonella Clerici

Tutti continuano a parlare di Eurovision, compresa Antonella Clerici. La conduttrice più spontanea della tv italiana ha commentato la vittoria della Bulgaria, portata al gradino più alto del podio da Dara con la sua vivace Bangaranga. Un titolo di non facile pronuncia, su cui Antonella è finita per inciampare, dando vita a una gaffe che, come le numerose precedenti, è destinata a passare alla storia.

Bangaranga diventa bunga bunga

Nel corso della puntata di È sempre mezzogiorno, il cooking show Rai, Antonella Clerici si è complimentata con Sal Da Vinci per la grintosa performance all’Eurovision Song Contest e il quinto posto raggiunto. La conduttrice ha poi presentato al pubblico la canzone vincitrice, cantata da Dara, giovane talento della Bulgaria, definendola perfetta per questo momento storico in cui si ha bisogno di energia positiva e leggerezza.

Peccato, però, che invece di Bangaranga, Antonella abbia presentato il brano con il titolo di Banga Banga. Il riferimento al rinomato bunga bunga, causa di grande imbarazzo internazionale per il Paese intero, è chiaro e immediato e causa l’ilarità dell’intero studio. “Mi veniva in mente un’altra cosa, meglio non dirla!” si è subito scusata la presentatrice che, ancora una volta, si dimostra regina di autoironia e spontaneità.

Se da ormai decenni Antonella Clerici è la più amata dagli italiani è proprio per questa capacità di non prendersi mai sul serio, di ridere dei propri errori e di continuare a imbarazzarsi senza paure. Un carattere genuino che non può che destare l’empatia di chi guarda da casa.

Tutte le gaffe di Antonella Clerici

Non è la prima volta che Antonella Clerici, versione piccante di Luca Giurato, inciampa su una frase dal senso ambiguo. Sono state numerose, nel corso degli anni, le gaffe della bionda conduttrice. Tutte indimenticabili e entrate ormai a far parte della cultura pop italiana. La più famosa è sicuramente quella arrivata nel corso di un gioco a premi a La prova del cuoco, quando un’anziana concorrente continuò a rispondere ostinatamente “borra” invece di “birra” e Antonella, senza rendersene conto, ripeteva lo strano termine assieme a lei.

C’è poi l’indovinello del “fa schiuma ma non è sapone”, passato agli annali per il velato doppio senso. E, ancora, l’affermazione “non posso vivere senza ca**o” negli anni della carriera da commentatrice sportiva. La parola giusta, naturalmente, era “calcio”. Tra le più recenti, la perla sganciata nel corso del gioco Pentola e dispensa, che invita i concorrenti da casa a indovinare tutti gli ingredienti del piatto presentato. E qui c’è anche una citazione storica, a quel famoso “Signora Longari, mi è caduta sull’uccello” pronunciata da Mike Bongiorno a La Ruota della Fortuna – seppur ci sia chi affermi si tratti di una leggenda metropolitana.

Di fronte all’errore della concorrente, dispiacendosi sinceramente per la mancata vittoria, Clerici commentò: “Ha indovinato delle cose impossibili e mi è caduta proprio sui piselli”. Nello studio calò il silenzio, interrotto poco dopo da una fragorosa risata cui non potè che prendere parte la stessa conduttrice. “Beh…Scusate…” affermò. E noi la scusiamo, perché come ci fa ridere – senza neppure volerlo – Antonella Clerici nessun’altro.