Grande Fratello Vip, volano (letteralmente) stracci tra Mussolini, Volpe ed Elia. Interviene Ilary Blasi

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Dimenticate i trattati di pace, le tregue armate e il “volemose bene” di facciata. Nella Casa del Grande Fratello Vip, l’idillio tra le tre regine indiscusse di questa edizione – Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini – è ufficialmente colato a picco, lasciando il posto a un campo di battaglia che farebbe impallidire i gladiatori romani.

Tutto era iniziato sotto i migliori auspici, con una sorta di “patto d’acciaio” al femminile che sembrava destinato a traghettarle indenni verso la finale. Ma, si sa, al GF il confine tra alleanza e tradimento è sottile quanto un capello ossigenato. Il gruppo è andato in frantumi quando Mussolini, chiamata a una scelta decisiva, ha preferito salvare il bel Raoul piuttosto che le sue (ormai ex) amiche. Da quel momento, il loft dei Lumina Studios si è trasformato in un set di un film horror.

Grande Fratello Vip, una settimana all’inferno

Gli ultimi sette giorni sono stati, per usare un eufemismo, piuttosto tesi. La casa è diventata un inferno di silenzi punitivi e accuse da ogni parte. Antonella Elia ha adottato la strategia del “muro di ghiaccio”, rifiutandosi categoricamente di rivolgere la parola ad Alessandra. Adriana Volpe, invece, ha optato per l’attacco frontale, etichettando la Mussolini come “falsa” a ogni passaggio nei corridoi, con una frequenza che nemmeno gli spot pubblicitari durante i mondiali.

Alessandra, dal canto suo, non è certo rimasta a guardare con le mani in mano. In diretta nazionale, ha dato il via a una serie di parodie spietate: prima ha imitato la Elia deridendola per la scelta degli shorts (giudicati forse troppo audaci?), poi ha rincarato la dose sottolineando, con un certo sarcasmo, che la collega indossa lo stesso pigiama leopardato da ben tre settimane.

La provocazione di Alessandra Mussolini

A un certo punto, Alessandra Mussolini ha afferrato uno strofinaccio da cucina e ha iniziato a sventolarlo come un torero nell’arena. Guardando fissa in camera, ha anticipato cosa stava per succedere: “Ilary, stasera voleranno stracci!”.

Mai profezia fu più azzeccata. La situazione è degenerata in pochi secondi quando Antonella Elia, perdendo la pazienza (e il filtro), ha apostrofato Alessandra con un sonoro “Str*nza!”. A quel punto, l’atmosfera è diventata talmente elettrica che si sarebbe potuta illuminare l’intera Roma.

L’intervento di Ilary e il commento di Cesara

Di fronte al caos, è dovuta intervenire Ilary Blasi. La conduttrice ha cercato di riportare l’ordine, invitando le tre “litiganti” ad abbassare i toni e a ricordare che si tratta pur sempre di un gioco. Ma la ciliegina sulla torta l’ha messa Cesara Buonamici. L’opinionista ha infatti sottolineato come Alessandra Mussolini sia sostanzialmente “imbattibile” in questi contesti e di aver imparato quest’arte proprio negli anni dedicati alla politica.

Nonostante i tentativi di mediazione, la situazione appare irrisolvibile. Le ferite sono profonde e il clima è quello delle grandi rese dei conti. Ma il gioco deve andare avanti: dopo lo scontro, le acque si sono (momentaneamente) calmate per tornare nella “nuvola”. Lì, tra sguardi di fuoco, si decide la prima finalista tra Lucia, Antonella, Alessandra e Adriana. Chi la spunterà? Una cosa è certa: la Mussolini ha già pronti gli strofinacci per il prossimo round.