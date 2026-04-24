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IPA Samira Lui

Si sente profumo di fiori d’arancio stasera nello studio de La Ruota della Fortuna. Il merito è di Samira Lui, che sfoggia un abito da vera sposina. Il look sembra perfetto per una festa nuziale, al punto che Gerry Scotti ipotizza un imminente corsa della co-conduttrice verso l’altare. Forse non è così, ma di certo il minidress di Samira sarà di ispirazione alle future spose di quest’estate.

L’abito bianco di Samira Lui

Samira Lui è bella bella in modo assurdo, per dirla alla Zoolander, ma non sempre i suoi outfit sono all’altezza. Non sempre, ma stasera sì. La co conduttrice de La Ruota della Fortuna sfoggia un minidress che le calza a pennello e che è decisamente raffinato, seppur con un pizzico di giocosità. Si tratta di un abito bianco candido in raso, con spalline spesse, scollo squadrato e la minigonna che si apre ampia sotto il bustino ben strutturato.

Samira lo abbina a degli orecchini pendenti, ornati da grandi perle. Al polso un braccialetto di brillanti, en pendant con i sandali gioiello dal tacco alto. Il trucco è leggero e luminoso, mentre i lunghi capelli cadono morbidi sulle spalle in una cascata di ricci ribelli. Un look, insomma, perfettamente nuziale. È lo stesso Gerry Scotti a farlo notare: “Arriva da un matrimonio?” chiede alla collega che entra in studio. “Sì, ho appena fatto il taglio della torta” scherza lei.

La conduttrice pensa alle nozze con Luigi

D’altronde, Samira Lui alle nozze ci è andata vicina davvero. Lo scorso autunno i rumors riguardanti un imminente matrimonio con il fidanzato Luigi Punzo, al suo fianco dal 2018, erano insistenti. E si diceva che Gerry Scotti potesse far da testimone, “anzi, potrebbe addirittura sposarci” aveva confidato la stessa Samira. Poi tutto si è interrotto: nozze rimandate per la stella di Canale 5, prima viene il lavoro.

Nessuna crisi, la relazione tra la conduttrice e il concierge procede a gonfie vele ed è la stessa Lui a ribadirlo: “Luigi mi stima tanto e si fida di me, prima come persona e poi come fidanzata. Il nostro è un amore vero, maturo, cresciuto poco alla volta”. Per il sì, però, c’è ancora tempo. D’altronde, Samira Lui è giovane e, al momento deve concentrarsi sulla carriera in ascesa: “Prima voglio avere una casa e un lavoro stabile, poi penserò al matrimonio e ai figli”. L’abito, intanto, lo abbiamo già trovato.

Filippo ancora campione de La Ruota della Fortuna

Nonostante i due sfidanti fossero di livello (entrambi in lizza per essere ripescati nelle puntate de “la seconda chance”), è Filippo a confermarsi, per la seconda sera di fila, campione de La Ruota della Fortuna. In arrivo da Terni, seppur lavora a Roma come responsabile finanziario in una società del settore energetico, è l’emblema del ragazzo brillante: con lo sguardo intenso, l’espressione concentrata e una laura con lode in Bocconi. Ad accompagnarlo è la fidanzata Giulia, giovane e timida come lui.

La serata precedente, con un po’ di sfortuna nella manche finale de La Ruota delle Meraviglie, Filippo era tornato a casa con 34.500 euro. Oggi, dopo una partita incredibile e una risposta giusta dopo l’altra ma ancora un pizzico di sfortuna, aggiunge al proprio bottino più di 17.000 euro.