Micaela Ramazzotti a Belve contro Paolo Virzì: “Ero disprezzata, meglio non sposarsi”

Micaela Ramazzotti a Belve racconta la fine con Paolo Virzì tra dolore e ironia: “Mi sentivo disprezzata”. Confessioni intime su amore, carriera e passato difficile

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Ufficio Stampa Belve Micaela Ramazzotti a Belve

Per la prima volta Micaela Ramazzotti ha scelto il salotto televisivo di Belve per raccontare, senza filtri, la fine del matrimonio con Paolo Virzì. Un’intervista che ha alternato toni leggeri a momenti di sincera amarezza, restituendo il ritratto di una donna che ha attraversato un periodo complesso, segnato da dolore e consapevolezze nuove.

“Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui”, ha confessato l’attrice davanti alle domande puntuali di Francesca Fagnani. Alla richiesta di chiarire l’origine di quella sofferenza, la Ramazzotti non si è sottratta: “La mancanza d’amore, l’essere disprezzata“. Parole nette, che segnano uno spartiacque rispetto al silenzio mantenuto finora sulla relazione con il regista.

Il racconto si è fatto poi ironico quando si è tornati su una dichiarazione passata di Virzì, secondo cui il matrimonio sarebbe stato funzionale a convincerla a interpretare Stefania Sandrelli da giovane in La prima cosa bella. “Quel film lo avrei fatto lo stesso, non c’era bisogno di sposarmi per finta! Avrei risparmiato un botto di soldi per il divorzio“, ha replicato con una battuta che strappa un sorriso, ma lascia intravedere un retrogusto amaro.

L’intervista di Micaela Ramazzotti a Belve

Tra i passaggi più attesi dell’intervista di Micaela Ramazzotti a Belve, il racconto della violenta lite avvenuta in un ristorante tra l’attrice e l’ex marito. “È stata una brutta figuraccia”, ha ammesso la 47enne, senza entrare nei dettagli ma lasciando intuire la tensione accumulata nel tempo.

Non è mancato uno sguardo critico al mondo del cinema italiano, definito con una punta di sarcasmo come un “circoletto”. “La tessera ce l’avevo perché ero la moglie del socio ma ha preso fuoco!”, ha detto Micaela sottolineando una distanza crescente da certi ambienti e dinamiche del settore.

Il tono è rimasto quello di una confessione a tratti pungente, in cui l’ironia è diventata uno strumento per alleggerire temi profondi. Come quando, incalzata sul matrimonio annunciato con il compagno Claudio, la Ramazzotti ha replicato evasiva: “Non si trovano le carte del divorzio! Saranno disperse nel mare di Livorno insieme a qualche testa di Modigliani…”. Una battuta che mescola leggerezza e disincanto.

Tra passato e presente: carriera, amicizie e origini

L’intervista di Micaela Ramazzotti a Belve si è poi allargata al percorso umano e professionale dell’attrice, dagli inizi ad Acilia fino al successo. Ha rievocato un’infanzia segnata da difficoltà economiche, tra “un divano letto su cui dormivo” e piccoli espedienti condivisi con le amiche, e un rapporto non sempre semplice con i genitori.

Non è mancato un passaggio sul rapporto con Valeria Bruni Tedeschi, collega sul set de La pazza gioia. Alla domanda se siano rimaste amiche, la risposta è stata decisamente sorprendente: “C’è un grande problema: lei è nata ricca, io no. Per me non ci sono mai stati i camerieri”. Un’osservazione che è diventata quasi una riflessione sulle differenze sociali nel mondo dello spettacolo, seguita da un’imitazione che ha alleggerito il tono.

Il ritorno di Belve, in onda su Rai2 dal 7 aprile in prima serata, si è aperto così con un’intervista destinata a far discutere. Quella di Micaela Ramazzotti è stata una narrazione che mescola dolore, ironia e autenticità, offrendo uno spaccato personale ma anche uno sguardo più ampio sulle relazioni, il successo e il prezzo della popolarità.