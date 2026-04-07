Micaela Ramazzotti, quanto è alta e il segreto dei suoi look audaci

Micaela Ramazzotti ha sempre avuto uno stile tutto suo: audace e sempre bellissima, ecco i suoi segreti di stile e non solo

IPA Micaela Ramazzotti

Micaela Ramazzotti è tra le attrici più famose in Italia: negli anni, ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui un David di Donatello per la Miglior Attrice Protagonista nel 2010, oltre a cinque Nastri d’Argento e un Globo d’Oro (a questi si aggiungono una Pellicola d’Oro e due Ciak d’Oro). Negli ultimi anni, però, è stata al centro della cronaca per la sua separazione da Paolo Virzì e per la relazione con Claudio Pallitto. Ma quali sono i segreti di stile della Ramazzotti? E quanto è alta?

Micaela Ramazzotti, altezza e sport

Nata a Roma il 17 gennaio 1979, Micaela Ramazzotti è alta 170 centimetri. Sportiva sin da bambina, anche se fa sport per conciliare il suo benessere fisico e mentale, per anni la Ramazzotti ha praticato pallavolo, basket e nuoto. Non solo: ogni tanto si concede una corsa e adora fare yoga, tra le attività preferite delle star: “Mi piace moltissimo, proprio perché ci insegna a respirare. E noi ormai viviamo sempre in apnea”, aveva confidato.

Ma forse non tutti sanno che in passato, quando era giovane, ha avuto un rapporto conflittuale con il suo corpo. “Adesso abbiamo fatto pace, siamo tornati amici. Ma da ragazzina è stata dura. Da giovani abbiamo tutte l’ossessione della magrezza, andiamo alla ricerca della perfezione. Io sono stata spesso sottopeso e ho sbagliato, non si rinuncia per un’estetica che magari non si addice a te all’armonia naturale del tuo corpo”.

E ha aggiunto: “Io ad esempio venivo presa in giro perché ero molto piatta. Ma con il tempo sono stata capace di dirmi: io sono così”. Si è detta contraria alle diete drastiche, ma non segue un’alimentazione in particolare: “Mi piace moltissimo la pasta: al pesto, al pomodoro o alle vongole! E da un paio d’anni non mi va più la carne. Non è una scelta, ma non ho voglia di mangiarla. In compenso ho iniziato a divorare formaggi”.

Il segreto del suo stile audace

Micaela Ramazzotti è tra le attrici più talentuose della sua generazione: dopo aver recitato per anni, ha fatto il suo debutto come regista nel 2023 con Felicità. Sfilando sui red carpet, l’abbiamo vista maturare uno stile tutto suo, valorizzando la sua bellezza, accentuata dalla genuinità di una donna che non ha mai ceduto ai ritocchi né agli interventi estetici.

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Ospite a Belve da Francesca Fagnani il 7 aprile 2026, la Ramazzotti non ha mai tradito se stessa: per molti, rimane una vera e propria beauty muse, soprattutto per i suoi inspo sul red carpet, dove ha sempre accentuato lo sguardo con un make-up profondo e luminoso. E come dimenticare il pixie cut che fece tanto parlare di sé a Venezia? Nel 2025, invece, per l’arrivo in laguna, aveva puntato tutto su un look meno audace, ma non meno sofisticato, anzi: un completo con giacca e pantaloni, oltre che l’immancabile occhiale nero. Micaela Ramazzotti non ha mai avuto bisogno di stravolgere i suoi look sul red carpet. E forse è proprio questo il suo segreto più grande, sul tappeto rosso come nella vita.