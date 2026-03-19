Chi è Claudio Pallitto, il futuro marito di Micaela Ramazzotti

Claudio Pallitto è il compagno di Micaela Ramazzotti e l'uomo che l'attrice sposerà presto.

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IPA Claudio Pallitto e Micaela Ramazzotti

Personal trainer romano estraneo al mondo del gossip, Claudio Pallitto è da ormai tra anni accanto a Micaela Ramazzotti. Un amore solido, arrivato dopo l’addio dell’attrice a Paolo Virzì, che presto verrà coronato dalle nozze.

Chi è Claudio Pallitto: la carriera e le nozze con la Ramazzotti

Claudio Pallitto ha 40 anni ed è titolare di una palestra sull’Appia Antica, a Roma. È padre di due figlie e lontano dal mondo dello spettacolo. A renderlo protagonista della cronaca rosa il suo legame con Micaela Ramazzotti, una delle attrici italiane più amate e seguite.

L’incontro fra i due è avvenuto nel 2022 sul set del film Felicità, primo lavoro da regista dell’attrice. Claudio Pallitto invia un provino per una piccola parte. Non viene scelto per il ruolo, ma poi accade qualcosa.

“Era il 2022 – ha raccontato la stessa Micaela Ramazzotti -. Aveva mandato un self tape per una parte minuscola. Claudio ricorda che mi sono avvicinata a lui con una mela in bocca e gli ho chiesto: ‘Senti un po’, ma di che ti occupi, che il cinema non lo fai?’. Mi ha risposto che aveva una palestra sull’Appia. In realtà non avevo notato che fosse un tipo muscoloso. Mi sono detta: quanto mi servirebbe un personal trainer. In realtà, sono passati mesi prima che lo chiamassi per allenarmi”.

Durante l’allenamento fra i due scocca la scintilla, ma la relazione resta segreta sino al 2023 quando i due decidono di andare a convivere. “È l’uomo con cui ho conosciuto l’amore. È il mio primo amore”, ha spiegato l’attrice parlando del compagno. Nell’ottobre 2025 l’annuncio arriva direttamente dai social quando Micaela pubblica una foto insieme a Claudio con la scritta “Sposi futuri”.

A Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, l’attrice aveva già anticipato: “Claudio mi dà tanta forza e anche io la do a lui. Spero che duri per sempre. Ci sposiamo, sarà per pochi intimi. Però tanto che lo sto dichiarando a tutti, magari farò una grande festa”.

Secondo quanto rivelato da Chi, i preparativi per il matrimonio sarebbero ufficialmente iniziati e la coppia si sposerà nell’estate del 2026 con una cerimonia intima e super privata.

La storia d’amore di Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti

Se il presente di Micaela Ramazzotti è rappresentato da Claudio Pallitto, nel passato dell’artista c’è una lunga relazione con il regista Paolo Virzì. Il primo incontro fra i due nel 2007, quando lei si presentò al provino per il film Tutta la vita davanti. Due anni dopo le nozze, poi i figli: Jacopo e Anna. Per anni il loro non è stato solamente un amore, ma anche un sodalizio artistico, costruito su set condivisi, visioni comuni e stima reciproca che traspariva sullo schermo. Insieme hanno girato film importanti come La pazza gioia e La prima cosa bella.

Sino al 2018 con l’arrivo della prima crisi e una separazione definitiva annunciata nel 2023. Un addio che è stato piuttosto doloroso, segnato anche da liti in pubblico, come quella in un ristorante in cui era presente anche Claudio Pallitto.

“Dopo la separazione abbiamo passato un momento più complicato che sono certo presto ci metteremo alle spalle”, ha svelato il regista. Mentre la Ramazzotti ha spiegato: “Il passato è passato coltivo con successo la capacità di buttarmelo alle spalle. E, per fortuna, ho spalle grosse”.