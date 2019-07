Chi sono Massimiliano Pani e Benedetta Mazzini, i figli di Mina

editato in: da

Attrice e conduttrice televisiva lei, compositore lui: Benedetta Mazzini e Massimiliano Pani sono i figli dell’indimenticabile cantante Mina.

La storia della musica italiana, lo sappiamo bene, è stata segnata profondamente dalla presenza della Tigre di Cremona, amata e acclamata non solo dal nostro Paese, ma da tutto il mondo. Se oggi, i due figli della cantante, sono anche loro artisti, questo non stupisce: infondo il talento è un’eredità piuttosto preziosa.

Massimiliano Pani, classe 1963, è il primogenito di Mina, nato dalla storia d’amore tra la cantante e Corrado Pani, una relazione quella, che fece gridare allo scandalo. L’uomo infatti era sposato e in Italia a quei tempi, il divorzio non era ancora stato introdotto. Questa vicenda costò alla cremonese l’allontanamento momentaneo dalla Rai.

Il figlio di Mina, ha seguito in parte le orme della cantante, anche se non calca i palcoscenici come sua madre. L’uomo infatti è un affermato compositore e arrangiatore, nonché produttore discografico.

Il suo importante ruolo nel mondo della musica del resto non stupisce. Sin da giovane il Pani ha mostrato un particolare estro creativo, a soli 16 anni infatti è avvenuto il suo esordio come autore.

Massimiliano Pani si è sposato due volte, la sua seconda moglie è conosciuta dal pubblico italiano per la sua partecipazione come valletta in Ok, il prezzo è giusto.

Benedetta invece, è la secondogenita di Anna Maria Mazzini, nata dal matrimonio della cantante con il giornalista Virgilio Crocco. La donna, ha deciso di aggiungere all’anagrafe, anche il cognome materno, che è quello con cui è conosciuta.

Bellissima, solare e avventurosa, la Mazzini Junior, non ha seguito le orme della madre nella musica, al contrario invece è oggi protagonista del mondo dello spettacolo come attrice e conduttrice per radio e tv.

Il suo curriculum vanta collaborazioni importanti: ha lavorato con National Geographic, ha interpretato Isabella nel film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni e ha vestito i panni di opinionista nelle edizioni 2009 e 2010 di X Factor.

Non è sposata e non ha figli, ma è legatissima ai due splendidi nipoti, figli del fratello Massimiliano: un affetto importante che mostra e racconta attraverso dolcissimi scatti su Instagram.

In precedenza Benedetta, ha avuto un’importante storia d’amore con il cantante spagnolo Enrique Bunbury e prima ancora con J-Ax. Il noto rapper italiano ha dedicato alla Mazzini il brano Quelli come me.