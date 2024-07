Benedetta Parodi e Fabio Caressa, nozze d’argento: “Lo stesso abito, che emozione”

Per le nozze d'argento con Fabio Caressa, Benedetta Parodi ha deciso di indossare il bellissimo abito del loro matrimonio

Fonte: IPA Benedetta Parodi e Fabio Caressa festeggiano le nozze d’argento

Torta, festeggiamenti e un abito che ha un enorme valore sentimentale. Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno scelto di festeggiare le nozze d’argento in grande stile con una festa insieme ai parenti e agli amici più cari. Un momento indimenticabile per rinnovare ancora una volta il loro amore dopo 25 anni di matrimonio.

Benedetta Parodi, l’abito del matrimonio alle nozze d’argento

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono arrivati a un traguardo importantissimo. La coppia ha infatti festeggiato le nozze d’argento, che sanciscono 25 anni di matrimonio. La coppia ha voluto celebrare la loro felicità in grande stile, organizzando una festa insieme ai parenti e agli amici più cari che hanno vissuto insieme a loro un amore così grande.

Tra balli, cibo e risate, Benedetta e Fabio sono apparsi complici e sorridenti insieme ai loro invitati, documentando l’evento tramite alcune storie Instagram. “È Iniziata la mia festa, sono tutti felici” ha raccontato Benedetta Parodi ai suoi follower. Poi, un tenero abbraccio a Fabio, che ha detto dolcemente: “In realtà il festeggiato sono io, festeggio il fatto che ti ho sposata.”

Per la coppia, che si è sposata l’11 luglio 1999, è poi arrivato il momento del taglio della torta. Per l’occasione, la conduttrice televisiva ha deciso di indossare un abito stupendo e dal forte valore sentimentale: lo stesso vestito che aveva indossato il giorno delle nozze col giornalista: scollo a barca, corpetto e un’ampia gonna in tulle impreziosita da fiocchi.

“Ho rimesso l’abito originale che avevo messo 25 anni fa. La cosa bella è che l’ho indossato con le mie amiche. Qualcuna mancava, ma le altre c’erano. L’ho rimesso, Eleonora e Diego mi hanno accompagnato, che emozione, è stato bellissimo.” Ha raccontato Benedetta nelle sue storie Instagram.

La storia d’amore tra Benedetta Parodi e Fabio Caressa

Benedetta Parodi e Fabio Caressa si sono conosciuti nel 1997, quando lei era stagista a Tele+. Un amore che è cresciuto lentamente: lo stesso Caressa ha raccontato in un’intervista di aver “faticato come un ninja” per conquistarla.

Un impegno che ha dato i suoi frutti: l’ 11 luglio 1999 si sono sposati e hanno accolto nella loro famiglia tre bambini: Eleonora, Matilde e Diego. Figli, ormai adolescenti, con cui entrambi hanno un rapporto di grande sintonia. Fabio e Eleonora hanno da poco partecipato a Pechino Express, vivendo un’avventura che li ha uniti ancora di più.

25 anni dopo il loro matrimonio, Fabio e Benedetta sono più complici che mai: i due continuano a scambiarsi tenere dediche che spesso possiamo leggere sui loro profili social e il passare del tempo sembra non spegnere quel rapporto così speciale.

Il segreto del loro amore? “C’è una regola che ho introdotto e cioè che quando c’è un problema lo si affronta subito, non si lascia lì, perché penso che, quando uno pensa a un problema da solo per giorni, il problema si ingigantisce. Le discussioni difficili si devono fare e bisogna anche essere disposti ad ascoltare l’altro”, aveva detto Fabio Caressa a Verissimo. “Ci sono due cose fondamentali nel nostro rapporto: saper ridere e ritagliarsi i propri spazi, sia fuori casa che dentro” ha aggiunto Bendetta.