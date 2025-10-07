L'edizione 2025 di "Bake Off" è condotta da Brenda Lodigiani, dopo 11 anni in cui il timone era in mano a Benedetta Paordi e lei non l'avrebbe presa bene

IPA Benedetta Parodi

Benedetta Parodi non è più la conduttrice di uno dei programmi di cucina più amati della televisione italiana. Si tratta di Bake Off – Dolci in forno, in onda su Real Time nella prima serata del venerdì. L’esperta di cucina, infatti, è stata sostituita nello show televisivo da Brenda Lodigiani, nota comica di Mai dire gol e del GialappaShow.

Benedetta Parodi ha salutato il programma tv, che ha condotto per ben 11 anni, con un semplice post Instagram, accompagnato da una galleria di foto, ma non ha mai veramente raccontato come sia arrivata a questa scelta. Secondo le ultime indiscrezioni sembra che l’iniziativa di separarsi da Bake Off non sia della presentatrice, come si credeva precedentemente, anzi lei avrebbe preso male la decisione della produzione televisiva di toglierle il timone dello show.

Benedetta Parodi, il retroscena su “Bake Off”

Benedetta Parodi ha iniziato la sua carriera televisiva come giornalista dei tg Mediaset ma dal 2008 la sua vita è cambiata. La cronista, infatti, ha cominciato a mettere in mostra le sue doti ai fornelli, diventando la protagonista della rubrica culinaria del telegiornale di Italia Uno. Il momento d’approfondimento si chiamava Cotto e mangiato e ha portato Bendetta Parodi in una fase completamente nuova della sua carriera.

Da lì la conduttrice ha scelto di chiudere il suo contratto con Mediaset e di passare a La7 dove le sono stati affidati diversi programmi a tema culinario e su Real Time ha cominciato, nel 2013, la conduzione di Bake Off – Dolci in forno, uno show di grande successo. L’avventura nel programma televisivo si è conclusa, però, nel 2024, quando la presentatrice è stata sostituita da Brenda Lodigiani.

Non sono stati comunicati i motivi di questo cambio al vertice ma era opinione comune che la sostituzione fosse concordata e voluta sia dalla produzione che dalla stessa Benedetta Parodi ma, secondo le ultime indiscrezioni, il processo decisionale sarebbe andato in modo molto diverso.

La conduttrice televisiva, infatti, non avrebbe preso bene il cambio di conduzione che sarebbe stato voluto solo dalla produzione del tv show, come riportato da Chi.

Benedetta Parodi, l’addio a “Bake Off”

Benedetta Parodi ha condotto Bake Off – Dolci in forno per ben 11 anni ma, improvvisamente, nel corso del 2025 è stata annunciata la decisione di cambiare la conduttrice del programma televisivo. La giornalista, allora, ha deciso di salutare la sua lunga esperienza in prima serata su Real Time con un post social nostalgico: “Dodici anni bellissimi”.

Nessun commento sul cambio di conduzione, quindi, ma secondo quanto riportato da Giuseppe Candela la conduttrice non avrebbe preso per nulla bene la decisione di chiudere la sua esperienza a Bake Off, che sarebbe stata presa solo dalla produzione dello show: “C’è chi assicura che la conduttrice non avrebbe preso affatto bene l’uscita di scena, meno consensuale di come è stata raccontata, e la volontà di affidare a un altro volto la guida del cooking show”.

Ciò si potrebbe notare anche dal post social condiviso dalla presentatrice la sera della messa in onda della prima puntata della nuova stagione del programma culinario: “Il giorno del debutto di Brenda Lodigiani aveva postato sui social una foto in cui era impegnata nella visione della versione inglese del programma che condurrà su Netflix”.