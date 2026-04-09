Stefano De Martino porta Brenda Lodigiani a Sanremo 2027, l’indiscrezione

Cresce il legame tra Stefano De Martino e Brenda Lodigiani e, complice l'agente in comune, l'ex ballerino sarebbe pronto a portare la collega al Festival di Sanremo

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IPA Stefano De Martino e Brenda Lodigiani insieme in tv

Non si placano le voci su Stefano De Martino e Brenda Lodigiani. Lui conduttore di successo e volto sempre più amato della tv italiana, lei attrice e comica affermata: due personalità forti, accomunate da una crescente complicità che sta facendo chiacchierare parecchio. Un’intesa forte e pronta a conquistare anche il prossimo Festival di Sanremo.

Stefano De Martino a Sanremo 2027 con Brenda Lodigiani

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani sempre insieme. Come riporta anche Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, i due “si vedono sempre più spesso assieme tra le vie di Milano in compagnia di amici e familiari e si stanno intensificando anche le cene e gli incontri nelle rispettive case”.

Brenda ha già conosciuto anche Adelaide De Martino, l’amata sorella di Stefano nonché sua assistente.

“De Martino è assai attratto dalla collega – si legge ancora sulla rivista – ma al momento preferisce concentrarsi sul lavoro. Forse non tutti sanno che Stefano e Brenda condividono anche lo stesso agente: il potente Beppe Caschetto. Se non saranno una coppia nella vita lo saranno con ogni probabilità sul lavoro”.

A quanto pare, “Caschetto punta dritto a piazzare la Lodigiani il prossimo anno sul palco del teatro Ariston al fianco di De Martino nel ruolo di battitrice libera”.

La possibilità di vederla al Festival di Sanremo 2027 è già stata commentata dalla stessa Brenda Lodigiani: “Non lo so, bisognerà vedere che scelte farà, dipende tutto da lui”, ha detto. Ovviamente si tratterebbe di un palco importante per l’artista, che nel 2025 aveva fatto irruzione in una serata dell’edizione condotta da Carlo Conti nei panni di Angela dei Ricchi e Poveri.

Un’eventualità che, se confermata, rappresenterebbe un ulteriore tassello in un rapporto già ricco di sfumature.

Che si tratti di amicizia o di qualcosa destinato a evolversi, il legame tra Brenda Lodigiani e Stefano De Martino continua a catturare l’attenzione. In un mondo dove tutto viene raccontato in tempo reale, la loro scelta di non definire pubblicamente il rapporto appare quasi controcorrente. E forse è proprio questo alone di incertezza a rendere la loro storia – qualunque essa sia – ancora più affascinante.

Come sarà il Sanremo 2027 di Stefano De Martino

Oltre a Brenda Lodigiani, stando alle ultime indiscrezioni, Stefano De Martino sarebbe intenzionato ad avere accanto a lui a Sanremo Francesca Fagnani e Maria De Filippi. L’ex marito di Belen Rodriguez vorrebbe infatti al suo fianco anche dei volti solidi e già rodati per affrontare una sfida complessa come quella dell’Ariston.

Francesca Fagnani porterebbe con sé un’identità giornalistica riconoscibile e un linguaggio diretto, mentre Maria De Filippi rappresenterebbe una garanzia in termini di ascolti e capacità di gestione dello spettacolo. Insieme potrebbero contribuire a costruire un equilibrio tra intrattenimento, ritmo e autorevolezza.

Al momento, naturalmente, si tratta solo di semplici indiscrezioni. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati, né dalla Rai, che ha deciso di affiancare a De Martino l’esperienza del manager musicale Fabrizio Ferraguzzo. E, come spesso accade, tra realtà e ipotesi il confine resta sottile.

Ma se il progetto dovesse davvero prendere forma, per Stefano De Martino si tratterebbe di un debutto all’Ariston all’insegna di un’ambizione chiara: costruire un Festival capace di unire generazioni e linguaggi, puntando su un cast che, almeno sulla carta, promette di fare scintille.