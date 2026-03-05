Chi è Federico Teoldi, l’ex compagno di Brenda Lodigiani e papà dei suoi due figli

Federico Teoldi è l'ex compagno di Brenda Lodigiani, direttore della fotografia e padre di Olivia e Tobia

Federico Teoldi è l’ex compagno di Brenda Lodigiani, per anni accanto all’attrice e comica, ma soprattutto papà dei suoi due figli, Olivia e Tobia.

Chi è Federico Teoldi, la carriera e che lavoro fa

Lontano dal mondo dello spettacolo e riservatissimo, Federico Teoldi lavora da anni nel campo della direzione della fotografia. Nato e cresciuto a Milano, ha sempre preferito tenersi a distanza dai palcoscenici televisivi, scegliendo una vita lontana dai riflettori, nonostante la notorietà della sua compagna Brenda Lodigiani.

Il suo ambito professionale è quello della direzione della fotografia, un mestiere tecnico e artistico che richiede competenza visiva, sensibilità estetica e una conoscenza approfondita della luce. Nel corso della sua carriera, Teoldi ha stretto collaborazioni con numerosi brand di fama internazionale, affermandosi come una figura di riferimento nel settore. I suoi lavori spaziano da campagne pubblicitarie a progetti visivi sia in Italia che all’estero.

La storia d’amore con Brenda Lodigiani: i due figli e l’addio

Federico Teoldi e Brenda Lodigiani si sono conosciuti e innamorati diversi anni fa, costruendo una relazione solida e duratura, tenuta lontana dai riflettori. Nonostante la popolarità crescente dell’imitatrice e comica, diventata volto amatissimo della televisione italiana grazie alle sue imitazioni al GialappaShow, la coppia ha sempre mantenuto un profilo basso.

Dal loro legame sono nati due figli: Olivia, la primogenita arrivata nel novembre 2017, e Tobia, nato nel 2020. Una famiglia felice, raccontata anche dalla stessa Brenda con la consueta ironia sui social fra scatti e racconti di vita quotidiana. Sino all’annuncio della separazione, arrivato nell’estate del 2025 quando Brenda aveva svelato in un’intervista e senza clamore, di essere tornata single.

“Io e Federico Teoldi ci siamo separati qualche mese fa – aveva raccontato in quell’occasione a Vanity Fair -. Senza entrare nei particolari, è andata così. Però ci siamo fatti il regalo più grande: Olivia e Tobia”. Nonostante la separazione, come confermato dall’attrice e comica, i due sono rimasti in ottimi rapporti e Federico continua ad essere una presenza fondamentale nella vita dei figli.

In quell’occasione la Lodigiani aveva anche parlato della possibilità di innamorarsi di nuovo, svelando di essersi iscritta in una app di incontri. “Non è che io abbia troppa voglia di “stare sul mercato” – aveva detto -. È un momento di grande soddisfazione personale e sono felice di poterlo condividere con la mia rete: i figli, le migliori amiche”.

Nel frattempo Brenda Lodigiani continua a vivere una delle fasi più belle della sua carriera. Dopo il grande successo delle sue imitazioni di Annalisa e Angela Brambati dei Ricchi e Poveri al GialappaShow, l’attrice è diventata protagonista di Love Bugs insieme a Michele Rosiello. Mentre la sua presenza nei programmi di Stefano De Martino resta una certezza.

Una crescita continua che dimostra la volontà di andare avanti e voltare pagina, anche dopo la fine di un amore così importante come quello per Federico Teoldi. Con la certezza che i figli Olivia e Tobia resteranno sempre il centro di tutto e “il regalo più grande”, come dichiarato proprio dall’attrice.