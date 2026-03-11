Brenda Lodigiani quanto è alta, il segreto di stile dell’imitatrice

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Brenda Lodigiani

Attrice, imitatrice e volto sempre più richiesto della televisione italiana, Brenda Lodigiani ha conquistato il pubblico con la sua ironia e i personaggi irresistibili tra cui spiccano Annalisa, Chiara Ferragni e Orietta Berti. Ma tra curiosità social, presunti flirt con Stefano De Martino e sketch sempre più virali, molti fan si fanno anche un’altra domanda: quanto è alta la comica lombarda del GialappaShow e qual è il suo segreto di stile?

Quanto è alta Brenda Lodigiani

Iniziamo subito col dire che Brenda Lodigiani è alta circa 165 centimetri. Un’altezza nella media che lei stessa ha sempre valorizzato con un look semplice ma estremamente riconoscibile, fatto di capi comodi, tagli puliti e un pizzico di ironia che riflette perfettamente la sua personalità.

Sul palco e in televisione, la comica ama giocare con lo stile proprio come fa con i personaggi che interpreta. Non è raro vederla cambiare completamente immagine a seconda dell’imitazione del giorno: dalla sensualità pop di Annalisa alle pose glamour di Chiara Ferragni fino alla verve televisiva di Diletta Leotta. Il segreto, però, sembra essere sempre lo stesso: non prendersi troppo sul serio. E forse è proprio questa leggerezza a renderla così convincente quando entra nei panni delle celebrità che parodia.

Lo stile di Brenda Lodigiani

Lontana dall’immagine patinata di molte colleghe televisive, l’imitatrice predilige outfit pratici e contemporanei: jeans, blazer morbidi, maglie essenziali e sneakers sono spesso protagonisti dei suoi look quotidiani. Quando sale sul palco o appare in tv, però, il suo guardaroba diventa uno strumento di lavoro. I costumi e gli abiti si trasformano per adattarsi ai personaggi che interpreta: capelli, make-up e abiti cambiano completamente per ricreare le star che imita.

Anche sui social emerge questa doppia anima: da una parte la mamma e professionista che sceglie capi comodi e minimal, dall’altra l’attrice che si diverte a sperimentare con parrucche, accessori e outfit ironici per dare vita alle sue imitazioni.

La carriera e la vita privata della comica

Nata il 30 dicembre 1987 a Sant’Angelo Lodigiano, in Lombardia, Brenda Lodigiani ha iniziato il suo percorso artistico partendo dalla danza. Fin da giovanissima, infatti, studia danza classica e modern jazz, una passione che continuerà a coltivare anche negli anni successivi e che non abbandonerà mai del tutto.

Il debutto televisivo arriva come ballerina in alcuni programmi comici, ma presto emerge il suo talento per la conduzione e soprattutto per l’imitazione. Negli anni diventa un volto familiare del piccolo schermo partecipando a diversi show televisivi e collaborando con la Gialappa’s Band. Nei programmi comici porta in scena versioni esilaranti di personaggi dello spettacolo e della musica italiana, trasformando ogni sketch in momenti virali sui social. Le sue parodie sono affettuose ma pungenti e hanno contribuito a renderla una delle imitatrici più riconoscibili della tv contemporanea.

Se sul palco ama mettersi in gioco senza filtri, nella vita privata Brenda Lodigiani preferisce invece mantenere una certa discrezione. Per anni è stata legata al direttore della fotografia Federico Teoldi, con cui ha avuto due figli: Olivia e Tobia. La comica ha raccontato più volte quanto la maternità abbia cambiato il suo modo di guardare al lavoro e alla vita quotidiana. Nonostante gli impegni televisivi, infatti, cerca di ritagliarsi sempre spazio per la famiglia. Oggi c’è chi la vorrebbe accanto a Stefano De Martino, ma il flirt tra i due sarà vero?