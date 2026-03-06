“Stefano De Martino e Brenda Lodigiani stanno insieme”. La risposta dopo il bacio in tv

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani tra passeggiate romane, un bacio in tv e foto sospette: il chiacchiericcio si intensifica ma dietro le quinte c'è un'altra storia

IPA Stefano De Martino & Brenda Lodigiani in tv

Il nome di Stefano De Martino è tornato a rimbalzare tra social, rotocalchi e conversazioni da salotto. Non solo per la notizia della sua conduzione e direzione artistica del Festival di Sanremo 2027, ma anche per un presunto nuovo capitolo sentimentale che lo legherebbe alla comica Brenda Lodigiani. Ad alimentare il chiacchiericcio uno scatto dei due che passeggiano a braccetto mentre in tv, a Stasera tutto è possibile, si sono scambiati un bacio. Ma dietro le quinte c’è tutta un’altra storia.

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani stanno insieme?

In alcune foto pubblicate da Diva e Donna, Stefano De Martino e Brenda Lodigiani vengono ritratti mentre passeggiano per le strade di Napoli, apparentemente molto complici, sottobraccio.

Un dettaglio che non è di certo sfuggito agli appassionati di cronaca rosa. Stando a quanto riportato dal settimanale, De Martino e Brenda avrebbero trascorso la serata insieme a cena in una trattoria del capoluogo campano, per poi trattenersi all’esterno del locale fino a tarda notte. Quanto basta, insomma, per far partire il tam tam delle ipotesi romantiche.

A rendere il quadro ancora più intrigante ci ha pensato la televisione. Durante la prima puntata di Stasera tutto è possibile, andata in onda il 4 marzo su Rai 2, i due si sono resi protagonisti di un momento che ha fatto alzare più di un sopracciglio.

Nel corso di uno dei giochi del comedy show, infatti, la Lodigiani ha improvvisamente stampato un bacio sulle labbra al padrone di casa. Una gag, certo, ma arrivata con una naturalezza tale da scatenare immediatamente i commenti sui social, dove molti spettatori hanno interpretato la scena come un possibile segnale di una complicità che andrebbe oltre lo schermo. Eppure, come spesso accade nel grande teatro del gossip, la realtà potrebbe essere molto meno romanzesca.

La verità su Stefano De Martino e Brenda Lodigiani

A provare a fare chiarezza è stato il sito Fanpage, che ha raccolto alcune indiscrezioni da fonti vicine ai due protagonisti. Secondo quanto riferito, tra De Martino e Lodigiani non esisterebbe alcuna relazione sentimentale. Anche le foto della passeggiata avrebbero un contesto ben diverso da quello suggerito: De Martino e la Lodigiani non sarebbero stati soli e lo scatto sarebbe stato realizzato mentre uscivano dallo studio dopo la registrazione di Stasera tutto è possibile.

Insomma, più che una storia d’amore, ci sarebbe semplicemente una solida amicizia e una complicità professionale che funziona perfettamente davanti alle telecamere. A rendere il rumor ancora più credibile, almeno agli occhi di più di qualcuno, è stata la rispettiva situazione sentimentale.

La Lodigiani ha annunciato lo scorso luglio la separazione dal compagno Federico Teodoli, padre dei suoi due figli. Single, dunque, come De Martino, che da tempo ha chiuso la sua liaison con Caroline Tronelli. Nell’ultimo periodo si era vociferato di un ritorno di fiamma con Gilda Ambrosio ma i diretti interessati non hanno mai confermato o smentito.

La realtà sembra quindi molto più semplice della narrativa da copertina: niente flirt segreto, nessuna storia nascente. Solo due colleghi affiatati che, tra gag televisive e passeggiate romane, sono riusciti a non passare inosservati.