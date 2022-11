Le Wags dei Mondiali 2022

I Mondiali 2022 in Qatar hanno preso il via e, oltre alle partite, ai gironi e alle sfide, non possono mancare le Wags più belle. Da quelle che sono presenti nel Paese arabo per sostenere di persona il proprio compagno o marito, a quelle che devono arrivare, oppure che stanno facendo sentire il proprio supporto da lontano. Segni particolari bellissime e innamoratissime. Anche per loro, però, non mancano regole e divieti: Il Messaggero ha riportato The Sun in merito alle Wags inglesi che soggiornano in una nave da crociera di lusso in cui non manca nulla. Ma non portranno fare alcune cose: il dress code è limitato negli spazi pubblici (questo probabilmente per tutti, calciatori e wags di ogni nazionalità) e c’è il divieto di incontrare mariti e compagni. Da Zoe Cristofoli a Georgina Rodriguez ecco le più belle Wags ai Mondiali 2022 in Qatar.