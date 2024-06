Giorgia Meloni protagonista del G7

Giorgia Meloni è stata la padrona di casa del G7 che è stato inaugurato in Puglia il 13 giugno 2024. Molti i temi importanti che i capi di stato hanno trattato in quest'occasione, tra cui la situazione in Africa e quella della guerra in Ucraina. La premier italiana, per l'occasione, ha sfoggiato dei look eleganti ma mai banali.