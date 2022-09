“Domenica In”, Stefania Sandrelli e la crisi con Soldati. Il racconto della malattia

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

A Domenica In si racconta Stefania Sandrelli che, in una lunga chiacchierata con Mara Venier, ripercorre le principali tappe della sua carriera e le sue iconiche storie d’amore. 40 anni al fianco di Giovanni Soldati, l’attrice rivive i problemi di salute avuti dal compagno, in un periodo in cui la coppia era significativamente in crisi. “Sono stata un anno vivendo la sua vita” confessa, ricordando come gli sia stato al fianco dopo una temporanea separazione.

Stefania Sandrelli, la malattia di Giovanni Soldati e la crisi

Stefania Sandrelli aveva già parlato della crisi in una lunga ed intima intervista al settimanale Oggi, in cui ha anche raccontato di un periodo di crisi con lo storico compagno Giovanni Soldati. Dopo 40 anni al suo fianco, infatti l’attrice ha dovuto fare i conti con le ombre di una crisi che li ha visti separati per un periodo di tempo, prima che una malattia colpisse il compagno e la riportasse al suo fianco. Oggi pomeriggio, ospite a Domenica In di Mara Venier, l’icona del cinema racconta il segreto della loro storia d’amore per poi entrare nei dettagli della crisi e della malattia.

“È una vita, è l’amore più grande che ho avuto” – confessa Stefania Sandrelli – “Il segreto è che passi il tempo in modo leggero, armonico. Se fosse stato un gelosone, forse non sarebbe durata così tanto, invece lui sapeva e sa ancora come prendermi. Abbiamo avuto anche un anno in cui non stavamo bene assieme, per cui ci eravamo separati. Lui è poi stato male e io mi sono sentita in dovere di riprendermelo e pensare a lui. Sono stata un anno vivendo la sua vita”.

L’attrice ripercorre la malattia di Giovanni Soldati e il successivo intervento in ospedale: “Adesso lui sta bene, ha fatto un bel percorso. Succede che una mattina ti svegli e non ti alzi, e così andò. Io gli sono stata vicina, lui a giugno è stato ricoverato per una piccola operazione. È stata un’operazione riuscita per fortuna, però questo causava dei grossi disagi. Non potevamo più convivere e io ero disperata. Invece poi ha avuto un percorso che nessuno avrebbe potuto fare”.

Stefania Sandrelli e l’amore: “Avrei voluto fosse per sempre”

Stefania Sandrelli e Giovanni Soldati hanno ora ristabilito un equilibrio nella loro storia d’amore: la crisi e la malattia di lui ne hanno fortificato il rapporto e la coppia è ora pronta ad affrontare e superare qualsiasi difficoltà. A Domenica In Stefania Sandrelli viene interpellata da Mara Venier anche sul primo suo storico amore: Gino Paoli.

L’attrice spiega come sia stata conquistata dal cantante e come, a seguire, sia finita la loro storia d’amore: “Quello giacca e cravatta non è il mio tipo, poi ovviamente quando sono un po’ strani devi pagare dazio. Li ho avuti tutti un po’ strani, però gli ho sempre lasciato molto tempo e molto spazio, questa è una mia attitudine. Li ho sempre lasciati io. Arrivo a dire basta quando non ne ho più, quando capisco che potrei perdere tempo. Allora preferisco lasciargli del tempo, fargli capire che è finita e che ci lasciamo. Nonostante tutto gli ho lasciato molto tempo”.

Il desiderio di Stefania Sandrelli sarebbe stato quello di vivere un amore eterno, cosa che non è accaduta: “Ho avuto tre amori importanti, avrei voluto che fossero stati per sempre. Non per una questione romantica, ma avrei sempre voluto che fosse per sempre“.