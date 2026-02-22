Verissimo, Stefania Sandrelli parla della malattia del compagno Giovanni: “Sempre con lui”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Stefania Sandrelli parla del compagno a "Verissimo"

Stefania Sandrelli è tornata nel salotto di Verissimo per una nuova chiacchierata con Silvia Toffanin. L’attrice si è lasciata andare a un racconto molto intimo fatto di ricordi, famiglia, fragilità e amore.

Un’intervista in cui, con grande sincerità, ha anche voluto parlare della malattia del compagno Giovanni. Un momento difficile che però non ha mai spezzato il loro legame.

Stefania Sandrelli racconta la malattia del compagno Giovanni

Da qualche anno Stefania Sandrelli conduce una vita più ritirata, lontana dai riflettori. Il motivo sono alcuni problemi di salute che hanno colpito il compagno Giovanni. Una prova difficile, iniziata circa cinque anni fa, quando gli è stato diagnosticato un idrocefalo normoteso, una condizione complessa e imprevedibile.

Una diagnosi, ha spiegato l’attrice a Silvia Toffanin, che ha cambiato profondamente la quotidianità della coppia, costringendoli a rivedere abitudini e ritmi. Nonostante tutto, però, l’attrice è riuscita a raccontare questo periodo con una dolcezza disarmante.

“Siamo una famiglia con una bella armonia. Ci conosciamo, ci vogliamo bene”, ha raccontato spiegando di aver avuto aiuto anche da suo figlio, che è un medico.

Poi, il momento dell’operazione: “Abbiamo trovato un medico, ha fatto l’intervento e si è tolto tutti i capelli”, ha detto con gli occhi pieni d’amore, ricordando quanto fosse bello anche in quel momento di fragilità.

Dopo l’operazione, Giovanni ha affrontato cinque mesi di rieducazione. Un percorso lungo e faticoso, che ha inevitabilmente cambiato anche la vita di Stefania. Proprio per stargli accanto, infatti, l’attrice ha scelto di rallentare anche il suo lavoro: “Ho voluto togliermi dalla giuria dei David. Volevo vedere tutti i film, ma non avevo tempo”, ha raccontato.

Come sta oggi il compagno di Stefania Sandrelli

Quella formata da Stefania Sandrelli e Giovanni è una coppia che dura da oltre cinquant’anni. Un legame che va oltre tutto: la fatica, la malattia, i momenti complicati. Un amore che oggi si misura nei gesti quotidiani, nella presenza costante, nella scelta di esserci sempre.

“Oggi sta meglio, è migliorato”, ha spiegato Stefania trattenendo la commozione. Non nasconde quanto sia difficile, ma non ha dubbi su quale sia il suo posto: accanto a lui. “Non potrei fare altrimenti. O così o niente”, ha detto a Silvia Toffanin.

Negli ultimi mesi, ha spiegato rispondendo alla domanda della conduttrice, la situazione ha iniziato lentamente a stabilizzarsi. I piccoli miglioramenti diventano conquiste preziose, fatte di normalità ritrovate e momenti semplici da condividere. Anche le giornate più tranquille acquistano un valore diverso, perché ogni passo avanti arriva dopo tanta fatica e preoccupazione.

In questa nuova fase della vita, l’attrice ha anche confessato di sentirsi a tratti un po’ “stonata”, un pesce fuor d’acqua: come se stesse imparando a muoversi in un equilibrio diverso. Eppure, nonostante tutto, conserva uno sguardo luminoso sul presente: “Però sto bene, mi sveglio sempre felice, sono fatta così”.

Il percorso non è finito e il cammino resta lungo, ma uno spiraglio di miglioramento c’è. E Stefania, con la delicatezza che da sempre la contraddistingue, continua ad impegnarsi per il futuro e a restare lì, accanto a Giovanni.