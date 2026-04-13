Chiara Balistreri in lacrime, l’ex violento torna a casa “dove ho preso botte per cinque anni”

IPA Chiara Balistreri

“Non ho giustizia e quel briciolo che mi era stato dato mi è stato anche levato”. Con queste parole si conclude il lungo video condiviso da Chiara Balistreri su Instagram. Lo sfogo tra le lacrime di una donna che torna a convivere con la paura: Gabriel Costantin, l’uomo che ha denunciato per violenza domestica e che per questo era stato condannato, dopo una riduzione della pena è stato autorizzato a tornare a casa.

Il lungo sfogo di Chiara Balistreri su Instagram

Svegliata da una chiamata che non avrebbe mai voluto ricevere, Chiara Balistreri ripiomba nell’incubo. Come le ha comunicato la Polizia di Bologna, l’ex compagno Gabriel Costantin “fra due giorni tornerà a casa” munito di dispositivo: “Non lo accetto, io non voglio nessun dispositivo, perché se a me dovesse mai succedere qualcosa mi devono avere sulla coscienza tutti quelli che hanno preso la decisione di rimandarlo a casa un’ennesima volta”.

La Balistreri ha spiegato che Costantin tornerà nella casa della madre, che definisce “complice del figlio” perché lo avrebbe aiutato sia durante la sua latitanza, sia a pagare l’avvocato per ottenere la scarcerazione.

I ricordi si rincorrono con violenza, la stessa che ha subito: “Una casa in cui io son quasi morta, la stessa casa dove ci sono due bambine minori, dove io ho preso botte per cinque anni. Allo Stato non basta che lui sia scappato già una volta dagli arresti domiciliari, non basta che lui abbia fatto parte di una rissa in carcere, che si sia rivelato più volte violento con una condotta inadatta anche per gli altri detenuti. Che abbia picchiato anche il suo compagno di cella durante la detenzione pochi mesi fa e gli abbia rotto la mascella, facendolo sottoporre a un intervento chirurgico”.

Lacrime e parole che sono intrise di paura, ma anche di profonda delusione e rabbia: “A prendere la decisione di rimandarlo a casa, perché merita una seconda possibilità, sono state tre donne. E questa cosa mi fa ancora più schifo. Questo è uno Stato di me**a che non ci tutela. Vi ho portato con me in tutta la mia battaglia, ma è giusto anche farvi vedere che sconfitta io ho preso oggi e quanto noi donne valiamo niente per questo Stato“.

“Questa è la realtà dei fatti (…). Tutti i giorni mi chiedete consigli, ma la verità è che io stessa non ho giustizia e quel briciolo che mi era stato dato mi è stato anche levato”, ha concluso.

La lunga battaglia di Chiara contro la violenza di genere

Chi segue abitualmente Verissimo, ricorderà certamente che Chiara Balistreri si è esposta pubblicamente per raccontare quello che ha vissuto, facendosi megafono di un impegno contro la violenza di genere, che da anni porta anche nelle scuole, tra i più giovani.

Tutto ha avuto inizio nel 2017. Quello che appariva come un “principe azzurro” si è rivelato, dopo un anno, un violento aguzzino. L’escalation di gelosia e controllo è culminata finché la furia di Costantin non è esplosa in tutta la sua violenza: “Tu oggi morirai in questa casa”. L’influencer ha raccontato con orrore quei momenti: “Ero a terra, mi prendeva a calci e pugni. Sul pianerottolo mi ha rotto il naso con un pugno”. Neanche la vista del sangue lo ha fermato, mentre continuava a infierire dicendole che “se lo meritava”.

Dopo la denuncia presentata da Chiara, Costantin è stato latitante per circa due anni, sottraendosi alla giustizia e spostandosi in vari Paesi europei. Nonostante la fuga, ha continuato a utilizzare i social per inviarle minacce di morte e messaggi diffamatori. La sua latitanza si è conclusa definitivamente il 19 novembre 2024, quando è stato arrestato dalla polizia rumena a Craiova in esecuzione di un mandato di arresto europeo.

Il capitolo più recente di questa dolorosa vicenda risale al 3 marzo 2026 quando la Corte d’Appello ha ridotto la pena di Costantin a 5 anni e 9 mesi, nonostante quella iniziale superasse i 6 anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi, mentre è imputato per stalking. Uno sconto di sei mesi seguito, ad aprile 2026, dalla notizia di una possibile scarcerazione. Cosa che, purtroppo, è avvenuta.