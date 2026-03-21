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IPA Verissimo, tutti gli ospiti di sabato 21 marzo 2026: c'è la campionessa Michela Moioli

Nuovo appuntamento con Verissimo, che domina il sabato pomeriggio di Mediaset. Silvia Toffanin ha come al solito un gruppo decisamente interessante di ospiti. La puntata del 21 marzo promette di regalare emozioni al pubblico, muovendosi tra mondo dello spettacolo, sport e cronaca.

La storia più complessa, tra quelle proposte, è di certo quella di Chiara Balistreri. Duro il suo sfogo per lo sconto di pena ottenuto dal suo ex, Gabriel Constantin, condannato in appello a 5 anni e 9 mesi per maltrattamenti e lesioni.

I successi di Michela Moioli

Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono terminate ma ciò non vuol dire che sia scemata l’attenzione del pubblico. Silvia Toffanin ha così deciso di accogliere nel suo studio Michela Moioli. La campionessa di snowboard, reduce da due medaglie, si racconta a Verissimo.

Il suo è un percorso incredibile, che ha avuto inizio in gare ufficiali a 17 anni, quando ha esordito in Coppa del Mondo. Porte aperte poi alle Olimpiadi, con Sochi 2014 però interrotta a causa di un infortunio. Tornata però più forte di prima, ha conquistato l’oro nello snowboard cross a Pyeongchang 2018. In seguito, nel 2022, è stato suo l’argento nel team event a Pechino, dove ha portato anche il tricolore come portabandiera.

La sua bacheca si è arricchita, poi, con tre coppe del Mondo di specialità, tra il 2016 e il 2020, così come due medaglie di bronzo ai Mondiali. Milano-Cortina 2026 è stata un’Olimpiade incredibile. Caduta in perlustrazione, è finita al pronto soccorso. Dopo tutto ciò, però, è riuscita a tornare in pista e conquistare il bronzo nello snowboard cross individuale. Ha poi aggiunto l’argento nel team evento misto. Tutto ciò la rende la snowboarder italiana più decorata di sempre.

Gli altri ospiti

Come al solito, non può mancare quella che a Verissimo viene definita un’intervista ritratto. La protagonista è la celebre attrice Jasmine Trinca, pronta a parlare di sé ma non solo. È infatti impegnata nella presentazione del suo nuovo film, Gli occhi degli altri.

Ritroveremo poi Giusy Ferreri, pronta ad aggiornare i suoi fan, e non solo, su questi ultimi anni di vita e carriera. Di certo avrà modo di parlare anche dei suoi prossimi progetti, e non mancheranno domande a tema sentimentale.

Uno sguardo a 360° poi rivolto in direzione di una delle iene più apprezzate, Nina Palmieri. Siamo abituati a vederla in abito formale, mentre porta avanti le sue inchieste. Com’è però a telecamere spente? L’appuntamento del sabato pomeriggio chiude poi la parentesi spettacolo con Pierpaolo Pretelli.

Attenzione rivolta in questo caso soprattutto alla vita in famiglia. Com’è la sua quotidianità al fianco di Giulia Salemi? I due sembrano più uniti che mai e a gennaio 2025 hanno avuto il piccolo Kian. Un anno da genitori, dunque, anche se per Pierpaolo non si tratta del primogenito. Ha infatti avuto Leonardo dalla precedente relazione con Ariadna Romero.

Com’è ormai consuetudine nei programmi d’intrattenimento, basti pensare a Domenica In con Mara Venier, si offre un po’ di spazio anche alla cronaca. Nello specifico sguardo rivolto all’influencer bolognese Chiara Balistreri. Il suo ex, condannato per lesioni e maltrattamenti, ha visto la propria pena ridotta da sei anni e tre mesi a cinque anni e nove mesi.

Un caso a dir poco spinoso, con l’uomo arrestato dopo quasi tre anni di latitanza tra Germania e Romania. Oltre al processo per lesioni, a suo carico ce n’è uno anche per stalking, sempre nei confronti di Balistreri. Grande la delusione della giovane: “Benvenuti in Italia”.