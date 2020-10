Chi è Massimiliano, il fratello di Alessandro Borghese

editato in: da

Massimiliano è il fratello di Alessandro Borghese e il figlio minore di Barbara Bouchet. Classe 1989, proprio come il celebre chef ha scelto un strada diversa da quella della madre che è un’attrice di fama internazionale. Ha infatti iniziato un carriera nella ristorazione, ma il suo lavoro non si svolge ai fornelli in cucina come per Alessandro, bensì in sala.

Massimiliano infatti è un bartender e da tempo lavora a Milano nel ristorante di Borghese. Ha un ruolo chiave e gestisce la sala, assicurandosi che tutto sia sempre perfetto. I due fratelli sono legatissimi e hanno un ottimo rapporto, ma sono anche molto riservati. Qualche tempo fa Alessandro aveva condiviso su Instagram uno scatto in compagnia del fratello per festeggiare il suo compleanno. Massimiliano assomiglia molto ad Alessandro: stesso sguardo intenso e stesso sorriso. I due hanno ereditato la bellezza da mamma Barbara Bouchet e il piglio imprenditoriale da Luigi Borghese.

Barbara Bouchet e Luigi Borghese sono stati sposati per diversi anni, regalando ad Alessandro e Massimiliano un’infanzia felice. “Mio padre Gigi mi ha fatto scoprire la passione per la cucina – aveva raccontato tempo fa a Food Lifestyle – e grazie a lui è diventata studio e progettualità. Poi mia moglie è stata la vera fortuna della mia vita, è cambiato tutto con lei. Wilma è una vera forza della natura, una mamma che si divide tra casa e ufficio: quanto corre anche lei per far tutto! Quando l’ho conosciuta, nel 2008, io non avevo mai avuto una relazione stabile, sempre toccata e fuga da single impenitente! L’ho vista e mi sono innamorato per la prima volta e da allora non ci siamo più lasciati: siamo diventati una famiglia, con le nostre figlie”.

Alessandro Borghese è sposato con Wilma Oliverio da cui ha avuto le figlie Arizona e Alexandra. Se la vita sentimentale e quella pubblica dello chef di Quattro Ristoranti è conosciuta da tutti, di Massimiliano sappiamo poco e niente. Il secondogenito di Barbara Bouchet è molto riservato e preferisce lavorare lontano dai riflettori.