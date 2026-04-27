Re Carlo, Andrea fa infuriare i vicini. “Trasferitelo su un’isola!”

L'ex principe Andrea mette ancora in imbarazzo Re Carlo. I vicini di Marsh Farm sono furiosi e chiedono di mandarlo via.

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IPA L'ex principe Andrea

L’ex principe Andrea non smette di far parlare di sé e di mettere in imbarazzo Re Carlo. Dopo anni di scandali legati al caso Epstein e la perdita dei titoli reali, il terzogenito della Regina Elisabetta ha lasciato Royal Lodge, nel Berkshire, dove aveva vissuto per circa vent’anni, per trasferirsi a Marsh Farm.

Una proprietà discreta e difficile da trovare, immersa nel verde della campagna del Norfolk, nel piccolo villaggio di Wolferton. Un posto tranquillo, quasi fuori dal mondo, scelto da Carlo proprio per allontanare il fratello da qualsiasi nuovo scandalo. Ma la sua presenza sembra aver già rotto quell’equilibrio, provocando non poche polemiche.

L’esilio di Andrea a Marsh Farm dopo lo scandalo Epstein

Ma partiamo dall’inizio. Come rivela Express Uk, Wolferton è un luogo piccolissimo e immerso nel verde, piccole case in pietra con giardini curatissimi, una vecchia stazione ferroviaria e pochissime attività commerciali. Si attraversa a piedi in pochi minuti ed è caratterizzato da silenzio e pace. Eppure, da quando l’ex principe Andrea è diventato il nuovo residente della zona, l’attenzione mediatica ha cominciato a minare questo angolo di pace. Marsh Farm è appena visibile dalla strada ed è nascosta da alte recinzioni in legno, ma la presenza dell’ex principe si sente moltissimo nel villaggio e ha portato grande scompiglio.

I vicini contro l’ex principe Andrea

I residenti della zona non hanno mai nascosto il loro disappunto, raccontato da Express UK in un lungo servizio. “Preferibilmente Andrea dovrebbe essere spedito su un’isola in mezzo al nulla, quello sarebbe stato il posto giusto per lui – ha spiegato un cittadino di Wolferton -. Le persone che vivono qui sono molto irritate perché ha attirato moltissima attenzione su questa piccola parte del mondo. Ha portato vergogna alla famiglia reale”:

Anche a King’s Lynn, la cittadina più vicina, l’opinione è identica. “Più è lontano, meglio è – ha raccontato un abitante del paese -. Non vorresti averlo come vicino di casa”. Della stessa idea un altro cittadino intervistato: “Cosa farà per il resto della sua vita? Anche le sue figlie vengono emarginate. È una situazione molto triste. Marsh Farm forse è ormai l’unica opzione, a meno che non decida di andare in un altro paese”.

In tanti d’altronde sono convinti che Andrea dovrebbe lasciare Marsh Farm e affrontare in modo diretto uno scandalo che ha messo in crisi l’intera monarchia britannica. Lo scandalo Epstein d’altronde non sembra destinato a sgonfiarsi e presto l’ex principe potrebbe essere chiamato a rispondere ad altre domande da parte degli investigatori.

A chiedere giustizia è soprattutto la famiglia di Virginia Giuffrè, la principale accusatrice di Andrea, morta suicida nell’aprile del 2025. “Andrea deve finire dietro le sbarre – avevano detto -. Alla fine non importa quanto si sia ricchi o potenti, la legge deve essere uguale per tutti. Speriamo che le inchieste sull’abuso di potere possano portare a indagini più larghe che includano anche il trattamento delle vittime di Epstein e del suo giro”.

Virginia Giuffè, come è noto, aveva accusato più volte l’ex principe di aver avuto degli incontri con lei quando era ancora minorenne, ben consapevole di questo.