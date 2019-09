Belen Rodriguez, la scuola (esclusiva) frequentata da Santiago costa una fortuna

editato in: da

Primo giorno di scuola dei figli vip, tra sorrisi e commozione

L’estate è finita e il piccolo Santiago, figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, quest’anno frequenterà una scuola super esclusiva.

Si tratta dell’American School of Milano, ossia l’istituto scolastico americano dove studiano moltissimi figli di vip. Nato nel 2013 dall’amore fra la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici, Santiago oggi a sei anni. Si appresta dunque a iniziare la scuola elementare, che nel sistema d’istruzione americano e britannico è indicata come Elementary.

I corsi seguiti dal piccolo Santiago sono fra i più prestigiosi d’Italia. Il costo è pari a circa 20 mila euro l’anno a cui vanno sommate le quote per l’iscrizione e il mantenimento. L’American School of Milan offre un programma piuttosto vario, con corsi molto interessanti che stimolano la fantasia e le attitudini dei ragazzi. Il campus si estende su una superficie di 36.400 metri quadrati.

All’interno si trovano 7 laboratori di scienze, 2 palestre con uno studio danza, una parete per arrampicata e una sala pesi. Troviamo poi una libreria con cartacei ed ebook e uno studio cinematografico. Gli studenti seguono le lezioni e studiano usando lavagne interattive, tablet e pc portatili. Anche lo sport ha un ruolo importante nell’istruzione con 2 campi esterni, ben 2 campi da tennis, un campo di basket e un campo di calcio.

L’istituto americano a Milano viene frequentato da moltissimi figli di vip. Fra i compagni di scuola di Santiago infatti ci sono Lua Sophie e Sol Gabriel Stoppa, i figli di Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, inviato di Striscia la notizia. Questa soluzione è stata scelta anche da Federica Panicucci per Sofia e Mattia, nati dall’amore per Mario Fargetta.

Si tratta di una scuola prestigiosa, ma di certo non alla portata di tutti. I costi infatti sono decisamente elevati. La retta annuale dipende dai corsi frequentati. Si va da 10.200 euro per accedere alla materna sino a 19.500 euro per le superiori. L’iscrizione prevede una quota di 300 euro e una quota di ammissione che ha un costo fra i 1000 e i 4500 euro. La commissione annuale invece è di 1350 euro a cui si aggiunge un assegno di mantenimento di 2250 euro nei primi due anni e 1250 euro dal terzo sino al sesto anno.