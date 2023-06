Chi è Alessandra Grillo, la wedding planner dei Ferragnez e della Seredova

Fonte: IPA Alessandra Grillo, la wedding planner delle Vip

Alessandra Grillo è la wedding planner del momento, super richiesta dalle Vip. Del resto, è stata scelta per organizzare il matrimonio da favola di Chiara Ferragni e Fedez, ma non solo, perché ha pianificato anche le nozze di Alena Seredova e Alessandro Nasi. Vi sveliamo tutto su di lei: le curiosità e la carriera.

Alessandra Grillo, chi è la wedding planner delle Vip

Appassionata di moda e attenta ai dettagli, Alessandra Grillo è una vera e propria forza della natura. Qualcuno ricorda, forse, la meravigliosa cerimonia di nozze tra Chiara Ferragni e Fedez? Sì, è stata proprio lei la wedding planner che ha curato tutto nei minimi particolari. Dopo le nozze dei Ferragnez, avvenute il 1 settembre 2018, il suo profilo su Instagram è stato preso d’assalto e lei è diventata una vera e propria star.

Bionda e con un fisico da modella, la Grillo è originaria di Taranto, ma vive da anni a Milano, dove ha fondato l’agenzia di eventi Brothers&Sisters. Si è trasferita nella capitale meneghina quando aveva solamente 18 anni per studiare psicologia all’Università.

In seguito ha iniziato a lavorare nel mondo del marketing, lavorando con la ToyWatch, per cui ha organizzato diversi eventi. Nel corso degli anni ha collaborato con i maggiori brand fashion, da Cesare Paciotti a Dolce & Gabbana, sino a Versace, Moncler, Mia Bag, Philipp Plein e Giorgio Armani.

Ha organizzato le nozze dei Ferragnez

Chiara Ferragni l’ha scelta come wedding planner per le sue nozze dopo averne testato le capacità in occasione del suo 30esimo compleanno. Alessandra Grillo ha lavorato anche per il programma televisivo Il padre della sposa e ha organizzato il matrimonio di Melissa Satta con Kevin Prince Boateng. L’organizzatrice d’eventi è praticamente la wedding planner più famosa e richiesta in Italia.

Attiva su Instagram, non si è mai tirata indietro, svelando i dettagli e le curiosità più particolari sulle nozze che organizza. Lo ha fatto anche per Fedez e Chiara Ferragni, che nel 2018 si sono giurati amore eterno nella magnifica cornice della Dimora delle Balze. Le sue idee prendono forma grazie all’estro, alla creatività e alla professionalità, ma nulla di tutto questo sarebbe possibile senza una grande squadra, come ha detto nel caso delle nozze dei Ferragnez. L’organizzatrice di eventi e wedding planner si è raccontata anche nel libro Le cose da vicino.

Le nozze di Alena Seredova e Alessandro Nasi

Il 17 giugno 2023 è il grande giorno di Alena Seredova e Alessandro Nasi, il manager della dinastia Agnelli. Nemmeno a dirlo, anche in questo caso è stata scelta una location d’eccezione come Noto. Ad avere rivelato i dettagli del matrimonio è stata la stessa Seredova a Oggi.

“La mia amica e wedding planner Alessandra Grillo, che organizzò anche il matrimonio di Chiara Ferragni proprio a Noto, ci aveva proposto una decina di location. Ma questo posto meraviglioso, dove vogliamo far festa con le persone che amiamo, ha per noi le caratteristiche della sorpresa: ci regalerà la sensazione di una prima volta”. Proprio la grande empatia e la capacità organizzativa hanno reso Alessandra Grillo una delle wedding planner preferita dalle Vip, e non solo.