Dopo sei anni di grande amore – e una romanticissima proposta in diretta tv – Simona Ventura e Giovanni Terzi sono pronti a diventare marito e moglie. E lo faranno in grande, con un matrimonio da sogno (anzi due), assieme a mille tra familiari e amici. A organizzare il tutto sarà il wedding planner star Enzo Miccio, che dovrà accettare l’abito poco convenzionale della sposa. Al settimanale Gente, Ventura ha svelato i primi dettagli sul ricevimento.

Simona Ventura e Giovanni Terzi: nozze romantiche…

Simona Ventura ha detto sì (a sorpresa a Ballando con le stelle) e non vede l’ora di diventare moglie di Giovanni Terzi. La conduttrice e il compagno sono innamoratissimi, da anni ormai assieme ai rispettivi figli sono un’unica grande famiglia e adesso tutto diventerà ancora più magico. Succederà il 6 luglio 2024, al Grand Hotel di Rimini.

È uno dei “luoghi del cuore” della coppia, una lussuosa struttura a 5 stelle immersa in un parco da fiaba (non a caso l’esteta Federico Fellini l’aveva scelta come casa), con una storia centenaria. Inaugurato nel 1908, il Grand Hotel è oggi monumento nazionale. La conduttrice e il giornalista celebreranno il rito civile con i propri cari. Solo i più stretti, sarà una cerimonia intima e tranquilla. La grande, sfarzosa e rumorosissima festa si svolgerà prima.

… ma matrimonio in grande

Sarà il 26 giugno che oltre mille invitati saranno chiamati a celebrare l’amore di Simona e Giovanni. Con un’insolita scelta, la conduttrice ha infatti scelto di pensare prima al ricevimento e dopo al rito. Così, il party festeggerà in anticipo il fatidico sì e lo farà decisamente in grande. Il pre-matrimonio si svolgerà in centro a Milano e ad organizzare il tutto sarà il wedding planner più amato della tv: Enzo Miccio.

Sarà un evento quasi hollywoodiano, piano di musica, cibo, ospiti e look. Sì perché ospite di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, la conduttrice aveva svelato che: “Avremo diversi look. Non voglio essere sobria, non è da me. Essendo donna di spettacolo, voglio essere spettacolare”. Ma lo farà rispettando la tradizione, sembra infatti che, anche se si tratta di seconde nozze, Simona non voglia rinunciare al bianco.

Anche i testimoni saranno d’eccezione. Giovanni Terzi ha affidato l’importante ruolo al migliore amico Marco Di Terlizzi. Ventura ha invece scelto la collega e amica – vicinale anche nel difficile momento della paresi – Paola Perego. Di lei Simona si fida molto e la considera un esempio: “Lei è forte dei 25 anni di rapporto con Lucio Presta e mi può dare consigli”.

Sembra infine che Ventura stia pensando di coinvolgere anche i fan più affezionati nel giorno delle sue nozze. Prima di diventare ufficialmente marito e moglie, Simona e Giovanni hanno pianificato un brindisi in pubblico, nel centrale Piazzale Fellini di Rimini, durante il fine settimana della Notte Rosa. “Ho sentito il desiderio di risposarmi perché fa bene al cuore, stiamo invecchiando. – ha confessato lei – È una scelta romantica, ma anche legalmente significativa”.