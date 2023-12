È un momento d’oro per Simona Ventura. Dopo un lungo periodo di difficoltà, SuperSimo è tornata più frizzante di prima. Tornata a brillare in televisione, con una sfavillante partecipazione a Ballando con le stelle, e anche nella vita privata. Innamoratissima, è pronta a sposare il fidanzato Giovanni Terzi, senza ripetere gli errori del passato.

Simona Ventura, con Giovanni ha ritrovato l’amore

In una lunga intervista rilasciata a cuore aperto al Corriere della Sera, Simona Ventura ripercorre la storia d’amore con il fidanzato, il giornalista Giovanni Terzi, dopo la proposta arrivata a sorpresa proprio a Ballando – “La proposta è stata bellissima e realmente una sorpresa. Non me lo aspettavo proprio. È stata un’emozione incredibile”.

La promessa del matrimonio arriva dopo anni di amore stabile che ha riportato la serenità nella vita della conduttrice: “Lui è un uomo che si fa amare, una persona che ti protegge con il suo carattere, ha sempre una soluzione per tutto. Non mi agita, mi tranquillizza. Io di mio sarei sempre in preda all’ansia”.

È stata proprio lei a dar inizio al corteggiamento, dopo il primo incontro a una cena tra amici: “Sono stata io a buttare l’amo. Alla cena lui mi aveva regalato il suo libro. Io mi sono fatta dare il suo numero e, il giorno dopo, gli ho scritto: ‘Giovanni, durante la notte ho letto il tuo libro, è molto intenso’. Ovviamente non l’ho mai letto”.

Oggi Simona e Giovanni formano, assieme ai rispettivi figli, una grande famiglia allargata e in armonia: “Non ci siamo riusciti immediatamente, ma oggi abbiamo una famiglia con cinque figli — tre miei e due suoi — in cui nessuno rimane indietro. Abbiamo lavorato tanto per questo: la gentilezza di Giovanni ha fatto la differenza. Lui con i miei figli è meraviglioso, si è fatto voler bene da loro e non era facile: erano molto protettivi con me e quindi non era semplice conquistare la loro fiducia ma lui con la sua dolcezza, con la perseveranza e la protezione ci è riuscito”.

Una storia così merita una celebrazione all’altezza e, pensando al giorno del fatidico sì, Ventura immagina “una grande festa. E si ballerà certo”. L’abito, naturalmente, sarà da vera sposa ma “bianco, bianco no. Magari melange”.

Il rapporto con l’ex marito

In procinto di coronare l’amore del presente, Simona Ventura parla anche di quelli del passato. In particolare, sull’ex marito Stefano Bettarini, confessa: “Se il mio matrimonio con Stefano è finito è stato anche per colpa mia”. La loro relazione finì in modo complesso e si portò dietro strascichi e rancori, oggi, però, è tutto superato: “Lo rispetto e vorrò sempre bene al padre dei miei figli. Tra l’altro oggi lui e Giovanni sono amici”.

Il legame più forte è quello con Caterina

A far parte della famiglia allargata di Simona Ventura e Giovanni Terzi, anche Caterina, figlia adottiva di Simona: “Il più bel regalo che la vita mi abbia fatto”. La conduttrice ha avuto in affido Caterina quando era appena nata, e mandata in una casa famiglia a causa di gravi difficoltà dei genitori. In seguito, Ventura ha legalmente adottato la bambina.

La donna di spettacolo ha poi continuato ad occuparsi di bambini e adolescenti senza una casa e ad accoglierli: “Curo tre case famiglia e il mio focus è sugli adolescenti: i piccoli trovano più facilmente una opportunità ma per loro è più complesso. Eppure hanno sofferto tanto, la meriterebbero”.