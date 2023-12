Fonte: IPA Simona Ventura e Giovanni Terzi

Il 2024 è alle porte, e per molti è tempo di bilanci, ma per noi inguaribili romantiche è il momento di dare un’occhiata alle nozze più attese. Chi dei vip si sposa nel 2024? Ci sono stati molti annunci a riguardo, come quello di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro o ancora Simona Ventura e Giovanni Terzi. Ma all’appello non mancano anche coppie come Elisa D’Ospina e Stefano Macchi e Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Simona Ventura e Giovanni Terzi sposi nel 2024

Fonte: IPA

Il 6 luglio 2024 è una data molto speciale per Simona Ventura e Giovanni Terzi, dal momento in cui hanno scelto di convolare a nozze. La proposta di matrimonio è arrivata in diretta, durante l’ottava puntata di Ballando con le Stelle. Terzi ha chiesto la mano della sua compagna nel modo più speciale e dolce possibile: “Mi vuoi sposare?”. La risposta non poteva essere che “sì”. Sapevamo già che il matrimonio fosse nei loro piani, ma una proposta così è indimenticabile. Ben pochi dettagli si conoscono finora, ma siamo certi che saranno nozze da favola.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, le nozze nel 2024

Fonte: IPA

Convolano a nozze nel 2024 anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: spesso rinviato, l’annuncio e la conferma sono arrivate in diretta, ma questa volta a Forum. La coppia ha già avuto un bambino, il piccolo Gabriele, e mancava solo il matrimonio a suggellare il loro amore. “Sono d’accordo che spesso sposarsi sia giusto, infatti anche noi ci sposeremo. Quando? Nel 2024. È la prima volta che do una data. Adesso lo dico, sarà l’anno prossimo”, ha svelato Ciavarro.

Conosciamo un po’ più dettagli del loro matrimonio: per esempio, la data non è casuale, poiché ambedue compiono gli anni a ottobre, un mese speciale. Il matrimonio avverrà in grande stile. E tra l’altro è stato rimandato proprio per questo motivo: “Sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti, mia nonna Maria che vive in Sicilia, gli amici più cari”, queste le parole della Incorvaia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano nel 2024 (finalmente)

Fonte: IPA

Quante volte abbiamo sentito parlare di crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Tante, forse troppe. Ma ora è il momento di festeggiare il matrimonio, esattamente nel 2024, dopo la proposta avvenuta nel 2022. A confermare la data è stato proprio Moser al settimanale Nuovo. “Certo che ci sposiamo! Tutte chiacchiere. I gossip nascono ovunque. Figuriamoci per due come noi che hanno visibilità nel mondo dello spettacolo. Quando ci sarà il matrimonio? L’anno prossimo, nel 2024”.

Elisa D’Ospina e Stefano Macchi convolano a nozze nel 2024

Fonte: IPA

Anche per Elisa D’Ospina e Stefano Macchi è arrivata la proposta di matrimonio in diretta televisiva, esattamente a La Volta Buona. “Anche se siamo già una famiglia senza bisogno di riti e di legami, nel 2024 sempre se sei d’accordo, vorrei farti indossare quell’anello che significa tanto per te e che vorresti tanto tanto indossare. Un simbolo che indica al mondo intero che saremo marito e moglie”. Una proposta romanticissima.