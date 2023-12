Da Il Volo ad Angelina Mango, passando per alcune "vecchie glorie" come i Ricchi e Poveri, tutti i cantanti del Festival di Sanremo 2024 voluti da Amadeus

Tutto pronto per Sanremo 2024, quest’anno con ben 30 canzoni e altrettanti artisti in gara per aggiudicarsi l’ambita vittoria. Completata la rosa dei cantanti con le 3 nuove proposte di Sanremo Giovani, Amadeus si prepara a portare a casa un’edizione dal cast stellare. Tanti i nomi celebri a cominciare da Il Volo per finire a una nuova voce come quella di Angelina Mango, passando per alcune “vecchie glorie” del calibro dei Ricchi e Poveri.

Ghali

Una vecchia conoscenza dell’Ariston di Sanremo, sebbene non abbia mai partecipato alla gara. Ghali intende lasciare il segno con il brano Casa mia e promette già bene. Lui che è a tutti gli effetti uno degli artisti più iconici della sua generazione, che è stato il primo a portare al Festival un brano in lingua araba e ancora (possiamo dirlo) il primo artista a portare al successo la trap in Italia.Tutto confluisce nella sua musica ed è emblematico in tal senso l’ultimo album da lui pubblicato lo scorso 1 dicembre, PIZZA KEBAB VOL.1.

Alessandra Amoroso

Non ha bisogno di presentazioni la Amoroso che dalla sua partecipazione ad Amici nel 2009, edizione che ha vinto, ha dato il via a una carriera ricca di successi. Sono trascorsi tanti anni da quelle Immobile e Stupida che ci hanno fatto cantare a squarciagola e da allora ha continuato a sfornare una hit dopo l’altra, collaborando con artisti del calibro di Boomdabash, J-Ax & Fedez. Per lei Sanremo 2024 rappresenta il debutto al Festival con il brano Fino a qui. Prima di questa edizione aveva calcato il palcoscenico dell’Ariston in qualità di duettante con Valerio Scanu (Per tutte le volte che), vincitore di Sanremo 2010.

Gazzelle

Tutto qui è il brano con cui Gazzelle – al secolo Flavio Bruno Pardini – per la prima volta è in gara tra i Big al Festival di Sanremo. Un’occasione importante per il cantautore indie-pop, ben noto ai giovani grazie a canzoni di successo come Destri (5 dischi di platino), Sopra e Non sei tu (entrambi doppio disco di platino), e ancora Tuttecose, brano che ha realizzato in collaborazione con Mara Sattei. Amore, solitudine ma anche alcolismo, dipendenze e depressione sono gli argomenti cardine della sua discografia, caratterizzata da una malinconia di fondo che arriva dritta al cuore.

Ricchi e Poveri

Il 2024 è l’anno del 13esimo Festival di Sanremo per i Ricchi e Poveri, che tornano in gara all’Ariston dopo oltre 30 anni.

La prima cosa bella, Che sarà, Sarà perché ti amo, Come vorrei, Mamma Maria sono solo alcuni dei brani più celebri del gruppo canoro formato da Angelo Sotgiu e Angela Brambati, in origine affiancati da Marina Occhiena e da Franco Gatti, scomparso nel 2022 all’età di 80 anni. È proprio al collega e amico di sempre che hanno deciso di dedicare questo Sanremo 2024 a cui partecipano con il brano Ma non tutta la vita. “Il palco del Festival è una cosa pazzesca, è una gioia enorme”, hanno detto al direttore artistico Amadeus.

Dargen D’Amico

A distanza di due anni non abbiamo ancora smesso di scatenarci al ritmo di Dove si balla, la canzone con cui Dargen D’Amico ha conquistato la nona posizione in classifica a Sanremo 2022. Un brano nato quasi per gioco, per sua stessa ammissione, in cui ci sono tutti gli ingredienti che caratterizzano il suo stile: elementi dance, rap, versi intrisi di ironia ma anche di riflessione. Sempre al passo coi tempi e fedele a sé stesso, il giudice di X Factor 2023 torna sul palco dell’Ariston con il brano Onda alta. E già pregustiamo quella che si preannuncia nuova hit dell’anno.

Angelina Mango

Direttamente dalla nuova guardia di Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango entra tra i Big di Sanremo 2024 con il brano La noia. Figlia d’arte – papà è l’indimenticabile Pino Mango, mamma è la cantante Laura Valenti -, Angelina è cresciuta a pane e musica con il dono del bel canto. La sua è una voce intensa e cristallina che colpisce al primo ascolto e già durante il talent aveva dimostrato di essere una spanna sopra tutti gli altri. Avevamo dubbi sul fatto che Amadeus l’avrebbe scelta? Ovviamente no. Così una delle beniamine della Generazione Z con grande emozione ma anche tanto orgoglio si prepara a una delle avventure più importanti della sua vita.

Fred De Palma

Al secolo Federico Palana, Fred De Palma è un nome ben noto a chi mastica generi come hip hop, trap e reggaeton e la sua partecipazione a Sanremo 2024 tra i Big è certamente un bel traguardo. Un ragazzo cresciuto respirando arte – la mamma è scultrice -, che ha mosso i primi passi nel mondo del freestyle nel 2007, quando aveva soltanto 19 anni. Da lì il resto è storia: ha cambiato stile, si è evoluto e ha sfornato una hit dopo l’altra, come Una volta ancora con Ana Mena. Quest’anno il Festival gli ha aperto le porte e lui è pronto a stupire il pubblico con il brano Il cielo non ci vuole.

Fiorella Mannoia

Quello di Fiorella Mannoia è uno dei ritorno più attesi al Festival di Sanremo. Salvo l’ultima parentesi nel 2022 – in cui ha duettato con Sangiovanni – per la cantautrice dalla rossa chioma e dalla voce vibrante e unica si tratta della sesta partecipazione alla kermesse canora. Non ha mai vinto, ma ha conquistato per ben due volte il Premio della Critica. Alle spalle una carriera segnata da grandi successi – Quello che le donne non dicono, Il cielo d’Irlanda, Che sia benedetta per citarne solo alcuni – ma anche da tanto impegno politico e sociale. Con Mariposa è in gara per aggiudicarsi la vittoria e chissà che non sia la volta buona.

Loredana Bertè

Pazza come lei, che non si è mai adeguata ai canoni ma ha dettato le tendenze. Lei che con la chioma blu elettrico negli ultimi anni si è trasformata in una Fata Turchina rock che continua a rompere gli schemi, proprio come aveva fatto nell’iconico Sanremo del 1986 presentandosi sul palco intenta ad ancheggiare con fare ammiccante con un pancione finto in bella mostra. Loredana Bertè è la mamma rock di noi tutti. Non sono una signora, direbbe lei. Per noi lo è (e tanto) e non vediamo l’ora di ascoltare il nuovo brano sanremese.

Mr. Rain

Mr. Rain è stato una vera scoperta nella scorsa edizione del Festival, terzo classificato con quella Supereroi cantata insieme a un coro di voci bianche che è diventata un manifesto per le nuove generazioni. Al secolo Mattia Balardi, questo ragazzone alto e ossigenato dalla voce dolce ha alle spalle una carriera di tutto rispetto nel mondo del rap, sia come performer che come produttore musicale. Dopo il successo di Supereroi torna sul palco dell’Ariston con il brano Due altalene.

Geolier

Da Napoli con furore, il rapper Geolier ha vissuto un 2023 intenso e ricco di soddisfazioni: il suo album Il coraggio dei bambini ha collezionato 5 dischi di platino dominando le classifiche, è stato dichiarato artista dell’anno e ha annunciato dei concerti imperdibili niente meno che allo Stadio Maradona. Per Geolier Sanremo 2024 rappresenta il debutto sul palco dell’Ariston, dove si prepara a esibirsi con il brano in napoletano I p’ me, tu p’ te.

Negramaro

Ricominciamo tutto cantano i Negramaro a Sanremo 2024, anche per loro un grande ritorno sul palcoscenico che gli ha donato la fama, nonostante un esordio “zoppicante”. Chi c’era ricorderà certamente quel Festival del 2005 in cui la band salentina si classificò addirittura ultima con il brano Mentre tutto scorre che aveva letteralmente fatto impazzire il pubblico. Hanno perso quella volta, guadagnando però un successo tra i più eclatanti di quel periodo.

Rose Villain

L’abbiamo vista nel 2023 al fianco del criticatissimo Rosa Chemical, ma quest’anno la star assoluta sarà lei: Rose Villain torna a Sanremo con il brano Click boom! e si prepara a fare strage di cuori. Bella e di talento, dopo Sanremo si è fatta conoscere con il brano Fragole di Achille Lauro e da quel momento i suoi fan sono aumentati esponenzialmente. “Quando scrivo canzoni, provo a trasformare la mia inquietudine in qualcosa di bello, perché penso si debba dare valore alle ombre”, ha detto in un’intervista la rapper e cantautrice milanese (vero nome Rosa Luini).

Mahmood

Volevi solo soldi, soldi cantava nel 2019 nel brano vincitore del Festival, doppietta collezionata nel 2022 con Brividi – in duetto con Blanco. Il 2024 è l’anno del grande ritorno all’Ariston per Mahmood, dopo essere stato super ospite nell’edizione precedente incantando la platea con una voce e un look pazzeschi. Tuta gold è il titolo della canzone che porta in gara: “La fortuna è che la canzone che porterò è nuova, dal punto di vista artistico e personale”, ha dichiarato a Sanremo Giovani 2023.

Diodato

Sanremo per Diodato è stato un trionfo, ma con un retrogusto amaro. Nel 2020 ha partecipato e stravinto con il brano Fai rumore, diventata a tutti gli effetti una delle canzoni più famose e cantate di tutto il cantautorato italiano, capace di emozionare con un testo intimo e commovente. Tutto amplificato da una voca che ricorda in parte le vibes di Mango, raffinata e sottile ma sempre potente. Diodato porta a Sanremo 2024 il brano Ti muovi, a noi non resta che preparare i fazzoletti.

Annalisa

Annalisa è una delle dive pop del momento – insieme a Elodie – ed è stato un vero colpaccio per Amadeus riportarla sul palco di Sanremo 2024. Dopo averci fatto ballare con hit come Mon Amour, Bellissima, Tropicana e Sola, la Scarrone si prepara al suo sesto Festival in cui gareggia con il brano Sinceramente. Ne è trascorso di tempo dal suo esordio ad Amici (sì, ancora una volta c’è lo zampino di Maria De Filippi), quando si classificò seconda nel 2011. Era poco più di una ragazzina, acerba e insicura ma si intravedevano già le sue doti, esplose a distanza di anni con il grande successo discografico.

Il Volo

Il Volo portano a Sanremo 2024 un Capolavoro. Titolo forse un tantino pretenzioso, ma appropriato per uno dei gruppi vocali più famosi di sempre in tutto il mondo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si sono conosciuti nel 2009 nel talent Ti lascio una canzone quando erano soltanto dei bambini e da quel momento non hanno mai smesso di cantare insieme, conquistando i maggiori palcoscenici internazionali. Hanno già vinto un Festival di Sanremo con Grande amore nel 2015.

Emma

Emma va in Apnea al Festival di Sanremo 2024. Questo il titolo del brano con cui tenterà di aggiudicarsi la vittoria. La cantante ci riprova ancora una volta dopo aver vinto l’edizione del 2012 (Non è l’inferno) ma per lei l’Ariston è ormai una vera e propria casa: a Sanremo è stata in gara, conduttrice e anche ospite speciale. Anche lei talento emerso da Amici di Maria De Filippi nel 2010, Emma Marrone ha saputo farsi strada con la sua voce graffiante e con una genuinità che non l’ha mai abbandonata.

Francesco Renga e Nek

Da quando hanno unito forze e talenti, Francesco Renga e Nek sono inseparabili e inarrestabili. I due celebri cantautori hanno partecipato separatamente al Festival di Sanremo, ma questa edizione sarà la prima in cui calcheranno insieme il palcoscenico dell’Ariston con il brano Pazzo di te. “La nostra partecipazione è figlia di un bel percorso”, hanno dichiarato.

La Sad

Sui La Sad se ne sono già dette di tutti i colori, proprio come quelli che illuminano le loro chiome dal sapore punk. I ragazzacci di Sanremo 2024 presentano in gara il brano Autodistruttivo, nonostante abbiano tentato di mettere a repentaglio la loro partecipazione al Festival. Sfrontati, scorretti e per questo sicuramente tra le vere rivelazioni di un Sanremo che – anche grazie ad Amadeus – si è tolto un po’ di ragnatele di dosso.

Irama

Si è goduto il suo penultimo Sanremo da una stanza d’albergo, poi è tornato all’Ariston nel 2022 facendoci piangere con Ovunque sarai e quest’anno certamente non deluderà le aspettative con il brano Tu no. Irama è un’altra punta di diamante della musica italiana contemporanea, figlio di un cantautorato d’autore ma anche delle influenze pop e rap oltreoceano e anche – in parte – di Maria De Filippi, che lo ha accolto ad Amici nel 2018. Da allora ha collezionato un successo dietro l’altro.

Big Mama

La rabbia non ti basta canta Big Mama a Sanremo 2024. L’avevamo già ammirata in tutto il suo splendore al fianco di Elodie nella serata delle cover e già allora ci aveva conquistato: innegabilmente bella, formosa (o curvy, che dir si voglia) e con una voce potente che difficilmente potrebbe passare inosservata. Big Mama – nome d’arte di Marianna Mammone – è la rapper più inclusive d’Italia e con il brano sanremese ci darà sicuramente grandi soddisfazioni.

The Kolors

Un ragazzo una ragazza è il titolo del brano portato in gara a Sanremo 2024 dai The Kolors capitanati dal frontman Stash (alias Antonio Fiordispino), anche loro “creatura” portata al successo da Maria De Filippi con il talent Amici. Abbiamo ballato per tutta l’estate al ritmo di Italodisco, brano emblematico dello stile fresco e allegro ma mai banale della band. A Sanremo nel vedremo delle belle.

Sangiovanni

Non si contano sulle dita di una sola mano gli artisti usciti da Amici di Maria De Filippi in gara a Sanremo 2024. Torna all’Ariston anche il giovanissimo Sangiovanni, reduce da mesi di grandi successi e soddisfazioni che lo hanno visto persino collaborare con un gigante del calibro di Gianni Morandi. Il 20enne porta al Festival il brano Finiscimi.

Il Tre

Potremmo dire che sia uno e trino, per usare una citazione “alta”. Guido Luigi Senia – questo il vero nome de Il Tre – è una delle novità della categoria Big di Sanremo 2024, rapper che in verità ha già una certa fama tra gli appassionati del genere e che ha collezionato grandi numeri in fatto di streaming. Presenta al Festival il brano Fragili.

Alfa

Vai! canta Alfa, cantautore genovese poco più che ventenne con un ritratto decisamente sui generis: è un rapper che sarebbe dovuto diventare medico, con una grande passione per l’ukulele. Giovanissimo ma con un bel numero di collaborazioni – tra cui Annalisa e Rosa Chemical – e le idee molto chiare: “Chi l’ha detto che per fare musica bisogna per forza arrivare dal disagio o cercare un riscatto sociale? – ha dichiarato a Repubblica -. Tutti abbiamo qualcosa da dire e ogni storia non vale più o meno di un’altra. Nella mia musica c’è parte della mia vita che per fortuna, fino a oggi, è stata serena e con una famiglia molto unita che mi ha sempre supportato”.

Maninni

Mai banale, riflessivo e parecchio diverso dai suoi coetanei. Maninni – al secolo Alessio Mininni – approda per la prima volta sul palco dell’Ariston con il brano Spettacolare. Come Gazzelle è un po’ la “quota indie” di Sanremo 2024, pronto a farsi conoscere dal grande pubblico sfiorato con l’esperienza ad Amici nel 2016 e a Sanremo Giovani nel 2022.

Santi Francesi

I Santi Francesi arrivano sul palco dell’Ariston con L’amore in bocca e il loro stile impeccabile, che li hanno già resi amatissimi dal grande pubblico. Alessandro De Santis e Mario Francese hanno conquistato uno dei tre posti di Sanremo Giovani destinati al Festival insieme a Clara e ai Bknr44 e le aspettative su di loro sono piuttosto alte. I telespettatori non hanno mai dimenticato la loro partecipazione (e vittoria) a X Factor.

Clara

Era nell’aria e alla fine ce l’ha fatta. Clara Soccini ha raggiunto il punteggio massimo a Sanremo Giovani 2023, guadagnandosi di diritto un posto in gara a Sanremo 2024, con il brano Diamanti grezzi. Lunghi capelli castani, occhi azzurri e grinta da vendere: l’avevamo già conosciuta nella serie tv Mare Fuori, dove interpretava la trapper Crazy J.

Bnkr44

I Bnkr44 sono un collettivo di artisti tra i 20 e i 23 anni – Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo e Ghera, il loro manager – e chiudono la rosa dei Big di Sanremo 2024, anche loro reduci dalla conquista del podio a Sanremo Giovani. Governo punk è il brano con cui si presentano in gara al Festival: “Uniamo tutte le nostre influenze. Così il nostro non è pop, non è hip hop né musica elettronica. Ma è tutto quanto insieme: è un frullato pop”, hanno spiegato.