“Oggi è un altro giorno”: Marina Occhiena, la sua verità sull’addio ai Ricchi e Poveri

L’addio di Marina Occhiena ai Ricchi e Poveri è stato l’argomento più chiacchierato nella scena musicale italiana del 1981. Oggi pomeriggio, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, la cantante ritorna su quella scelta che tanto ha fatto rumore e su cui si è scritto tanto. Non solo ha smentito di essere stato in lotta con i membri del gruppo, dai quali si è divisa pacificamente, ma ha anche rivelato di non aver avuto alcun rimpianto per quella importante decisione: la sua verità in studio.

“Oggi è un altro giorno”, Marina Occhiena e l’addio ai Ricchi e Poveri

Ricchi e Poveri, Sanremo 1981: la formazione, alla vigilia della kermesse, era pronta a presentare al pubblico Sarà perché ti amo, presto diventato uno dei brani simbolo del loro repertorio. Tuttavia, a sorpresa, Marina Occhiena decise di lasciare il gruppo e colse tutti alla sprovvista: quell’addio fu chiacchieratissimo e destò scalpore, così come le voci legate a presunti contrasti con gli altri membri. Voci però rispedite al mittente dalla stessa cantante, che nel corso degli anni ha sempre smentito litigi e incomprensioni con i suoi colleghi.

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, la Occhiena ricorda le malelingue sul suo conto e spiega il motivo di quella decisione: “Era più gustoso per la stampa scrivere che ero stata allontanata. Me ne sono andata io perché avevo deciso di uscire dal gruppo, basta. Quello che conta è il seguito: ci siamo ritrovati”. Il vero motivo dell’addio non è mai stato rivelato e, anche dalla Bortone, resta il mistero: “Non l’ho mai detto a nessuno il perché, non ho mai rilasciato neanche mezza intervista, quindi tutto quello che si legge è fasullo. Non volevo marciare su questa storia“.

L’artista, tuttavia, rivela di essersi riavvicinata alla musica dopo l’addio, senza però rinunciare alla recitazione, altro suo grande amore: “Non ho lasciato per cantare da sola, mi ci ha riportato Cristiano Malgioglio. Alla fine, grazie a lui, questo è il mio mestiere. Sono rientrata nella musica, ho anche avuto un discreto successo e pian piano le cose si sono evolute. Ho fatto cinema e teatro, anche cose diverse”.

Marina Occhiena: “Non posso avere rimpianti”

Nessuna recriminazione, dunque, sulla scelta di lasciare i Ricchi e Poveri. Senza quella decisione, infatti, il corso della vita di Marina Occhiena sarebbe stato completamente diverso, come confessa in studio: “Non posso avere rimpianti. Se io non avessi fatto quel passo, probabilmente oggi non avrei mio figlio, perché non avrei incontrato mio marito. Non ci posso proprio pensare”. Solo negli ultimi anni è arrivata l’attesa reunion del gruppo, che nel 2020 si esibì con la formazione originale al Festival di Sanremo.

“Ci siamo abbracciati, non sai l’amore. Ci siamo sempre voluti molto bene, il bene non è mai passato”, confessa la cantante ricordando il momento della reunion. Negli anni i contatti con gli altri membri sono stati limitati, ma l’abbraccio di quel 2020 è valso più di mille silenzi: “Non ci siamo mai sentiti, solo incontrati due volte in aeroporto. Invece, quando ci siamo ritrovati, è stato meraviglioso“.