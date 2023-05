Giorgio Mastrota e la rottura con Natalia Estrada: la verità a “Oggi è un altro giorno”

Fonte: IPA Giorgio Mastrota e Natalia Estrada: la verità sull'addio

A Oggi è un altro giorno Giorgio Mastrota si racconta a tutto tondo, ripercorrendo la sua carriera televisiva e l’amore che, da sempre, ha attraversato la sua vita. Come quello con Natalia Estrada, forse quello più celebre, il più chiacchierato, che regalò alla coppia una splendida figlia e che si interruppe improvvisamente nel 1998, dopo pochi anni. Nel corso dell’intervista il re delle televendite ha parlato della rottura con la showgirl spagnola, svelandone i motivi: “Ci eravamo distratti”.

Giorgio Mastrota: l’incontro con Natalia Estrada e la loro storia d’amore

La carriera in tv, ma anche i grandi amori della sua vita, uno su tutti quello con Natalia Estrada. Il re delle televendite Giorgio Mastrota ha concesso una lunga intervista a Oggi è un altro giorno, nel salotto di Serena Bortone, offrendo di sé un ritratto per certi versi inedito. Poco avvezzo alle confessioni sotto i riflettori, in studio il conduttore si è lasciato andare ad intime rivelazioni, soprattutto sul suo privato e sulla celebre e chiacchieratissima storia d’amore con la showgirl spagnola.

I due si sposarono a Madrid dopo essersi conosciuti nel corso di una trasmissione di Telecinco. “Era bellissima. A colpo d’occhio, sono arrivato lì, c’erano le prove per questa trasmissione. C’era questa ragazza mora, spagnola, travolgente. Fisicamente sono rimasto molto colpito” ha confessato Giorgio Mastrota parlando del primo incontro con la sua illustre ex. Dal loro amore nacque anche una splendida figlia, Natalia Junior, che li ha anche resi nonni per ben due volte. Ma il matrimonio naufragò dopo pochi anni. Dopo la storia con l’Estrada, Mastrota ha ritrovato l’amore con la sciatrice ed alpinista Floribeth Gutierrez e la famiglia, con lei si è allargata. Il re delle televendite ha infatti quattro figli.

“Allora ne parlavano tutti. Era il 1998, Natalia era piccola, aveva 3 anni”, ricorda il conduttore in studio. Dopo la Estrada, Mastrota intrecciò una relazione con un’altra donna dalla quale nacque un figlio. Ma, nonostante il periodo delicato, fu sempre un papà presente per la sua primogenita: “Dopo 2 anni è nato Federico da un rapporto burrascoso, ma allora per me fu complicato. All’inizio l’ho vissuta male. Natalia stava un po’ con la mamma e un po’ con me. E i giorni in cui stavo con mia figlia ero completamente dedicato a lei“.

Fonte: Ansa

Perché il matrimonio è naufragato: “Ci eravamo distratti”

Ma quali furono i motivi che portarono alla fine del loro amore? Giorgio Mastrota si è confessato a cuore aperto ai microfoni di Serena Bortone, parlando dell’addio a Natalia Estrada che fu così chiacchierato all’epoca: “Era passato che fosse stata colpa sua, ma non è così. Alla fine avevamo bruciato le tappe, tutti e due avevamo attraversato un momento così, ci eravamo distratti. Solo che probabilmente la sua distrazione si è vista un po’ di più e ha continuato, io ho fatto un po’ lo sciocchino. È successo, potevamo forse riuscire a riavvolgere il nastro, ma tutto sommato è stato meglio così”.

Alla base, dunque, ci sarebbero state reciproche distrazioni e alcuni tradimenti che, alla fine, hanno minato il loro rapporto. A tal proposito, il re delle televendite ammette: “Io sono stato traditore a lungo, forse era la mia natura, non lo so. Ma non lo sono più”. Nonostante i reciproci sbagli e la fine del loro amore, i due ex continuano ad avere un buon rapporto, anche e soprattutto per la figlia: “Ci sentivamo di più quando Natalia Junior era piccola. Adesso che Natalia ha preso la sua strada, non siamo rimasti amici, non andiamo fuori tutti insieme, ma se dobbiamo sentirci ci sentiamo“.