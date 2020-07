Giorgio Mastrota e Natalia Estrada nonni bis: la foto del nipote su Instagram

editato in: da

La nuova vita di Natalia Estrada: nonna, moglie ed esperta di equitazione

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono diventati nonni per la seconda volta. La figlia Natalia ha dato alla luce il piccolo Sacha. A dare l’annuncio è il presentatore con una tenera foto su Instagram.

Nell’immagine condivisa da Giorgio Mastrota su Instagram, si vede il bebè nella culla che guarda un po’ stranito il nonno mentre scatta la foto. A commento scrive il re delle televendite: “Non spaventarti amore…è nonno #pollicione ❤”. E poi con un hashtag svela anche il nome del piccolo, Sacha appunto. Il bebè è il secondogenito di Natalia Mastrota e del compagno Daniel Castillo. La coppia ha un altro figlio, Marlo, nato nel 2018.

I follower di Mastrota si sono precipitati a congratularsi con lui per essere diventato nonno bis: “Auguri a nonno pollicione e nipote di acciaio inox!”. E ancora: “Che bella gioia 👏Ciao Sasha 😘💚tutto il nonno Giorgio”, “Bellissimo!! Congratulazioni a mamma e papà! Che occhietti da furbino! Mi ricordano Cati da piccola!”. “auguri nonno Giorgio e benvenuto piccolo brava Natalia cresceranno insieme”, riferendosi a Marlo.

A dare l’annuncio della seconda gravidanza di Natalia era stato proprio papà Giorgio Mastrota, sempre su Instagram. Il presentatore è legatissimo alla figlia Natalia, nata dall’amore con la Estrada che oggi ha cambiato completamente vita, si è ritirata in campagna tra cani, cavalli e bestiame, come lei stessa aveva dichiarato tempo fa. L’ex attrice spagnola però si è lasciata immortalare, in una rarissima occasione, da Antonella Clerici che aveva condiviso la foto sui social.

Mastrota invece ha altri tre figli: Federico, frutto della relazione con Carolina Barbosa, Matilde e Leonardo, avuti dall’attuale compagna, Floribeth Gutierrez. Il piccolo Leonardo, ultimo figlio del presentatore, era arrivato proprio sei mesi prima di Marlo, nel dicembre 2017.