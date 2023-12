Kevin Costner ha un nuovo amore: chi è la cantante Jewel

Fonte: IPA Kevin Costner e Jewel

Dopo il chiacchierato divorzio dalla moglie Christine Baumgartner, Kevin Costner pare aver trovato un nuovo amore. Si tratterebbe della cantante Jewel Kilcher, con cui l’attore di ‘Balla coi lupi’ è stato avvistato in atteggiamenti complici ad un recento evento benefico. Tenera amicizia o l’inizio di una relazione seria? Impossibile dirlo, ma stando alla stampa americana i due sarebbero molto presi l’uno dall’altra.

Un nuovo amore per Kevin Costner

Negli ultimi mesi Kevin Costner si è trovato suo malgrado al centro della cronaca rosa a causa del divorzio da Christine Baumgartner, con cui ha intrapreso una battaglia legale senza esclusione di colpi. Ma dopo la tempesta, per l’attore americano sembra essere finalmente arrivato il sereno: il suo cuore sarebbe infatti tornato a battere grazie alla cantautrice Jewel Kilcher, conosciuta nel corso di un evento benefico.

Negli scorsi giorni Kevin Costner è infatti volato a Necker Island, un’isola nel Mar dei Caraibi di proprietà di Richard Branson, fondatore dell’impero Virgin. Qui avrebbe preso parte ad una serie di eventi di beneficenza, tra cui una partita di tennis organizzata dall’associazione “Inspiring Children Foundation”, fondata proprio dalla cantautrice Jewel. E stando ad alcuni testimoni, proprio qui sarebbe scoccata la scintilla tra i due: “C’era sicuramente qualcosa in corso. Stavano flirtando, e quando erano insieme, era come se entrambi si illuminassero”, si legge su TMZ. “Stavano cercando di essere discreti, ma chiunque poteva dire che stava succedendo qualcosa” ha dichiarato un secondo insider al magazine.

La stessa Jewel ha menzionato Costner in un post su Instagram per pubblicizzare l’evento benefico: “Ogni anno, io e la mia fondazione “Inspiring Children Foundation” voliamo a Necker Island per organizzare un torneo di tennis con Richard Brandson per raccogliere fondi per i nostri ragazzi. Kevin Costner è stato così gentile da fare da mentore ai nostri ragazzi quest’anno” si legge nel post.

Chi è Jewel

Jewel Kilcher, 49 anni,è una cantautrice e poetessa americana molto nota nel mondo della musica country. Tra i suoi brani più famosi c’è ‘Pieces of you’, con cui havinto ben 12 dischi di platino. In carriera ha collezionato ben 4 nomination ai Grammy e pubblicato 11 album, ed è apparsa anche in alcune pellicole al cinema, tra cui “Cavalcando con il diavolo” di Ang Lee e “Walk Hard: La storia di Dewey Cox”. Nel suo curriculum anche serie e programmi televisivi di discreto successo.

L’artista è stata in passato al centro della cronaca rosa per una relazione con l’attore Sean Penn, ed ha avuto un figlio con il cowboy professionista Ty Murray da cui è divorziata. Per Costner si tratterebbe quindi di un nuovo capitolo sentimentale dopo l’intricato divorzio con l’ex moglie, Christine Baumgartner, con cui era stato sposato ben 18 anni.

Dall’ex modella, attualmente imprenditrice di borse, Kevin ha avuto tre figli: Cayden Wyatt, 15 anni, Hayes Logan, 14 anni, e Grace Avery, 13 anni. L’attore ha anche altri tre figli dalla prima moglie Cindy Silva, sua ex compagna di college: Annie, 39 anni, Lily 37 anni e Joe di 35 anni. Liam Costner, invece, è nato nel 1996 dalla breve relazione con la socialite Bridget Rooney.