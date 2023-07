Kevin Costner: divorzio impossibile, con l’ex moglie litiga anche per la cuccia del cane

Fonte: IPA Kevin Costner, il divorzio all'ultimo sangue

Una battaglia all’ultimo colpo, senza alcuna pietà per il portafoglio dell’avversario. Quello tra Kevin Costner e la moglie Christine Baumgartner si prospetta un divorzio da film – e non una commedia romantica. Il famoso attore di Hollywood e la compagna si sono lasciati dopo quasi vent’anni di unione e, adesso, si sono ridotti a litigare persino su chi dei due si accaparrerà la cuccia del cane di famiglia. Tipico caso di quando i soldi non fanno la felicità, anzi.

Erano la famiglia più bella di Hollywood

Per molto tempo, quella formata da Kevin Costner e dall’ex modella Christine Baumgartner è stata considerata la famiglia più bella (e felice) di Hollywood. Conosciutisi nel 1999, superata una breve crisi di assestamento nel 2003, i due sono convolati a nozze per non lasciarsi più – almeno così si credeva – dando alla luce tre bei bambini: Cayden, nato nel 2007; Hayes, classe 2009 e Grace Avery, arrivata nel 2010. Era affascinanti, sorridenti e sempre vicini, fino a quando qualcosa si è spezzato. A prendere l’iniziata pare sia stata Christine, cogliendo di sorpresa tutti, marito compreso.

Kevin Costner, troppo preso dal lavoro: la moglie lo mette alla porta

Un portavoce dell’attore ha chiesto che venga rispettata la privacy degli ormai ex coniugi e quella dei loro figli “mentre affrontano questo momento difficile” ma le riviste di gossip internazionale hanno indagato e rivelato ogni dettaglio della separazione. Baumgartner ha dichiarato di aver fatto recapitare al marito la richiesta di divorzio per via di “differenze inconciliabili” e tali differenze, rivela la rivista People, sembrano riguardare il modo di vivere il proprio lavoro.

“Christine voleva passare del tempo in famiglia nella loro casa di Santa Barbara, ma durante le riprese Kevin non è molto presente” impegnato a difendere dalla chiusura la serie Yellowstone che lo vede protagonista e preso dal progetto del film Horizon, l’attore 68enne ultimamente ha trascorso molto tempo lontano dalla famiglia, troppo per la moglie che “non vuole che lui si butti in un altro progetto. Dall’anno scorso è ossessionato dalle riprese. Lei non ne era felice”.

Battaglia all’ultima proprietà

La separazione tra la coppia d’oro di Hollywood sembrava amichevole – per quanto possa esserlo una separazione – fino a quando non si è iniziato a parlare della casa di famiglia. Costner avrebbe voluto che la moglie lasciasse la villa sulla spiaggia in California. Pare che nell’accordo prematrimoniale fosse previsto che, in caso di rottura, la donna avrebbe dovuto lasciare la proprietà a Costner, sloggiando entro 30 giorni dalla deposizione dei documenti per il divorzio. Più di un mese è passato, ma l’ex moglie è ancora dentro a urlare al marito l’accusa di voler rendere i loro figli dei “senzatetto, cacciandoli dalla casa nella quale hanno vissuto tutta la loro vita”. La villa ha un valore di 145 milioni di dollari.

Adesso il giudice ha deciso che la richiesta di Kevin Costner ha basi legali e l’ex moglie dovrà lasciare la villa entro il 31 luglio, senza portare con sé null’altro se non i propri effetti personali. E via con un’altra battaglia. Sui documenti ottenuti in esclusiva dal Daily Mail, si legge che – dopo aver ottenuto un mantenimento pari a 129.755 dollari al mese – Christine Baumgartner ha stilato un elenco di oggetti che vuole portare con sè, tra cui un ombrellone da spiaggia, una centrifuga per mescolare l’insalata e il lettino del cane.

È la versione più glamour e internazionale della battaglia dei rolex di Totti e Ilary. Si spera a questo punto che lo spirito vendicativo venga messo da parte per quel che riguarda i figli della coppia, tutti minorenni, per il quale sembra esser stato chiesto l’affidamento congiunto. Belle intenzioni ma certe cose a Hollywood diventano ancora più complesse, prova ne è la battaglia legale per la custodia della prole messa in atto dalla coppia Brand Pitt e Angelina Jolie.

Kevin Costner: il suo è stato il divorzio più costoso di sempre

A Kevin Costner deve sembrare di vivere un terribile déjà vu. Il primo divorzio dell’attore, avvenuto nel 1994 dalla prima moglie Cindy Silva, fu una delle separazioni più costose di sempre. All’epoca l’attore fu costretto a concedere all’ex le proprie residenze e una cifra pari a 80 milioni di dollari, che oggi equivarrebbero a quasi il doppio. Reso più saggio dal precedente salasso, ecco perché Costner ha chiaramente specificato nel contratto prematrimoniale che la casa restasse sua, qualsiasi cosa fosse accaduto. Un “senzatetto” per il quale è difficile provare compassione.