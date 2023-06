Kevin Costner, l’ex moglie e la cifra da capogiro per il mantenimento dei figli

Fonte: IPA Kevin Costner e la moglie Christine Baumgartner

Il divorzio comincia già a costare caro a Kevin Costner: l’attore, che ha chiuso la relazione con Christine Baumgartner dopo quasi vent’anni insieme, adesso dovrà versare una cifra da capogiro per il mantenimento dei figli. Si parla infatti di ben 248 mila sterline per Cayden, Hayes e Grace, i tre figli della coppia, stando ai documenti deposti in tribunale.

Kevin Costner, l’ex moglie chiede 248 mila sterline al mese per i figli

Solo qualche settimana fa è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia del divorzio di Kevin Costner, che a 68 anni ha chiuso la relazione con Christine Baumgartner dopo quasi vent’anni insieme. E i presupposti dell’addio sembrerebbero tutt’altro che amichevoli: l’ex modella infatti avrebbe chiesto per il mantenimento dei tre figli 248 mila sterline al mese.

Una cifra già da capogiro, che per lei sarebbe addirittura “inferiore all’importo necessario per mantenere i bambini nel loro stile di vita“. Stando a quanto appreso dal settimanale People infatti, Baumgarnter sostiene inoltre che Costner paghi anche per intero le tasse scolastiche e le attività extrascolastiche come lo sport e le spese sanitarie dei loro tre figli.

Secondo quanto si apprende dai documenti depositati in tribunale e diffusi da People, l’attore ha accettato queste ultime richieste, mentre si sarebbe limitato al versamento di “sole” 38 mila sterline al mese per i figli, contro le 248 mila chieste dall’ex moglie.

Stando agli accordi, l’ex moglie di Costner dopo aver ricevuto la notifica di divorzio, avrebbe avuto un mese per lasciare la casa di Yellowstone di proprietà dell’attore, ma che questo non è ancora accaduto, nonostante il termine sia ampiamente scaduto.

Kevin Costner, le accuse dell’ex moglie Christine Baumgartner

Ovviamente continuano a emergere nuovi dettagli sul divorzio del noto attore di Hollywood, perché oltre alle questioni economiche ci sarebbero anche altri problemi di natura personale a rendere complicato l’addio della coppia.

Christine Baumgartner non avrebbe affatto gradito di come i suoi figli siano venuti a conoscenza della loro separazione. Sempre stando a quanto riporta People, l’ex modella avrebbe accusato l’attore di aver fatto sapere ai ragazzi del loro divorzio in una breve telefonata su Zoom mentre lui era impegnato sul set a Las Vegas.

“Il benessere dei bambini è sempre stato la mia massima priorità e temevo che avrebbero scoperto il divorzio prima che io e Kevin potessimo dirglielo. Per me era importante dirlo ai bambini di persona e insieme“, sostiene Christine nei documenti depositati in tribunale.

Christine avrebbe espresso a Kevin le sue preoccupazioni sul fatto che i tre figli avrebbero potuto apprendere la notizia da una “fonte esterna”: per questo pare che abbia condiviso con lui “diversi articoli sull’importanza di parlare ai bambini come un fronte unito”, con l’idea che avrebbero comunicato insieme la notizia ai figli.

Ad inasprire i rapporti già tesi, pare che l’attore abbia ignorato volontariamente le richieste dell’ex moglie, insistendo sul fatto che avrebbe avuto tutto il diritto di annunciare ai ragazzi il divorzio per primo, anche senza la presenza della madre. E così è stato.

“Dopo una relazione di 24 anni, dalla sua stanza d’albergo a Las Vegas, Kevin ha detto ai nostri tre figli che stavamo divorziando con una telefonata su Zoom di 10 minuti senza che io fossi presente“, sostiene la donna. “Sono ancora confusa sulle motivazioni che lo hanno spinto a fare questo tramite una brevissima sessione di Zoom, soprattutto perché aveva intenzione di tornare a casa cinque giorni dopo. Avrebbe anche potuto facilmente tornare a casa da Las Vegas per avere un confronto di persona”.