Meghan Markle sarebbe in lizza per il sequel del mitico film del 1992, Guardia del corpo. Al suo fianco ci sarebbe ancora Kevin Costner, protagonista della pellicola originale insieme alla compianta Whitney Houston, che sarebbe entusiasta di lavorare al fianco della moglie di Harry. Una vicinanza tra i due che al Principe pare non vada molto a genio.

Meghan Markle e Kevin Costner sempre più vicini

La notizia del ritorno a Hollywood di Meghan Markle e con un film-bomba come il seguito della Guardia del corpo ha del sensazionale. A metterla in circolazione sono i magazine New Idea e Neue Post che parlano di un contratto quasi siglato dalla Duchessa del Sussex per il ruolo da protagonista, sottolineando come Kevin Costner sia felicissimo di lavorare con lei.

Anzi si vocifera che i due si siano avvicinati parecchio negli ultimi tempi, forse proprio per discutere di questo progetto cinematografico dove dovrebbero recitare il ruolo di due innamorati. Infondo, l’attore, fresco di divorzio, pare che avesse pensato anni fa a ingaggiare niente meno che Lady Diana, ma il progetto non decollò mai e lei morì improvvisamente in un incidente d’auto.

Fonte: Getty Images

Meghan Markle a Hollywood, Harry furioso

La faccenda però pare non piaccia a Harry per diversi motivi. Da un lato c’è sicuramente una componente di gelosia. Anche se tra lui e Meghan le cose non vanno bene e sono emerse diverse indiscrezioni su presunte relazioni clandestine da parte di entrambi, compresa una fuga di Lady Markle tra le braccia del suo ex marito, Harry proprio non gradisce che la moglie flirti in pubblico con un altro. Anche se si tratterebbe di sola finzione, almeno così dovrebbe essere. Ma dal set alla realtà è un passo e Harry non vuole essere coinvolto in uno scandalo di corna, considerando anche la notorietà dell’attore. D’altro canto, va precisato che al momento l’interesse di Costner per Meghan è solo professionale, almeno così riportano i media.

L’altro motivo che irrita profondamente Harry è il ritorno a Hollywood di Meghan. Una moglie attrice non è esattamente quello che aveva sognato quando ha lasciato il suo lavoro e il suo ruolo all’interno della Famiglia Reale britannica. In origine i suoi progetti erano quelli di creare associazioni benefiche, raccogliere fondi per aiutare i più bisognosi e sostenere cause sociali. E fare tutto questo in condivisione con Meghan la quale però evidentemente ha sviluppato altri piani.

In effetti qualche mese fa, Meg aveva escluso un possibile ritorno sul set. Ma evidentemente il sequel della Guardia del corpo è un progetto troppo ghiotto per non prenderlo nemmeno in considerazione. A maggior ragione ora che il matrimonio con Harry è entrato definitivamente in crisi e che un divorzio non è da escludere. Insomma, sta pensando al suo futuro senza contemplare i desideri e le esigenze del marito che a quanto pare conta sempre meno nella sua vita.

Ma coi Sussex niente è sicuro. Su di loro circolano notizie contrastanti, una recentissima li vuole in cerca di una nuova casa a Malibu che sia più appartata dell’attuale villa di Montecito. Un programma che poco si concilia col presunto ritorno sotto i riflettori di Meg. Intanto, i vicini di casa fanno sapere che non li sopportano più.