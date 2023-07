Harry e Meghan sempre più soli: David Beckham furioso per l’accusa peggiore

Fonte: Getty Images Meghan Markle, il look d’oro da 12mila dollari in dettaglio

Meghan Markle e il Principe Harry sarebbero sempre più soli. Il ritratto che ci giunge a seguito delle ultime indiscrezioni sui Duchi del Sussex è di una coppia ormai lontana, distante, fredda. Tanto da aver perso l’amicizia (e la stima) di un’altra coppia amatissima, ovvero David e Victoria Beckham, che sono stati sempre al loro fianco, ma non solo: persino al loro matrimonio.

Meghan Markle e il Principe Harry, è finita l’amicizia con David e Victoria Beckham

Il Principe Harry e David Beckham sono amici di lunga data. O almeno, lo erano fino a quando non è arrivata un’accusa pesantissima da digerire per l’ex calciatore, tanto “furioso” – secondo i tabloid – da mettere la parola fine al loro legame. Per comprendere le dinamiche, dobbiamo fare un passo indietro nel tempo, a quando Meghan Markle si è trasferita in Inghilterra per Harry.

All’epoca, infatti, la Markle è stata supportata – sempre secondo le voci – da Victoria Beckham in persona, che l’ha aiutata ad ambientarsi, dandole preziosi consigli e suggerimenti, come ha ricordato anche il Sun. Poi, però, nel 2020, per Harry e Meghan è arrivata la decisione di trasferirsi in America, nella loro villa di Montecito (che sono costretti a vendere per debiti).

L’amicizia, però, sarebbe finita per un’accusa pesantissima: a The Mail, una fonte ha detto che David Beckham sarebbe a dir poco furioso a causa di un’accusa lanciata dai Sussex. Quale? Quella di aver rivelato alcune informazioni sui Sussex, in particolare su Meghan Markle.

La telefonata tra il Principe Harry e David Beckham

A riportare alcune indiscrezioni sulla presunta telefonata avvenuta tra il Principe Harry e David Beckham è stato il Mirror. L’ex calciatore è rimasto decisamente turbato dopo l’accusa. La telefonata sarebbe stata “molto gentile, ma comunque imbarazzante”. Ad avere peggiorato la situazione è stata la Markle stessa: “Temeva che dietro la fuga di notizie ci fosse Victoria“, ha rivelato la fonte. “Un’idea ridicola”, ha aggiunto. Ma questo non ha fermato Meghan, che ne ha discusso con Harry stesso.

“Harry è molto protettivo nei confronti di Meghan e ha deciso di affrontare la questione a testa alta, contattando direttamente David”. Dopo la telefonata, l’amicizia dei Duchi di Sussex con i Beckham non si è mai ripresa. Anzi. Così Harry ha perso il suo buon amico David, che è sempre stato al suo fianco e che, anzi, insieme a Victoria ha appoggiato l’arrivo della Markle in Inghilterra.

Harry e Meghan isolati: nessuno li sostiene, nemmeno a Hollywood

Harry e Meghan non sono riusciti a conquistare né Hollywood né l’America: molti dei loro vicini famosi di Montecito, infatti, si tengono a debita distanza. Qual è la paura principale? Di indispettire la coppia Reale, ovvero il Principe William e Kate Middleton. “I grandi di Hollywood non hanno intenzione di mettere a repentaglio i loro affari per Harry e Meghan”, ha riportato Newsnation. Sempre più soli e isolati, nessun ramoscello d’ulivo è arrivato neppure da Re Carlo. Secondo le ultime indiscrezioni, Harry e Meghan sarebbero profondamente in crisi, tanto da aver valutato il divorzio e una pausa di riflessione (che è sempre l’anticamera della fine…).