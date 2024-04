Chi sono i nuovi migliori amici di Harry e Meghan

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Harry e Meghan

Lontano dagli amici d’infanzia di Londra, Harry sembra aver trovato una nuova serenità anche dal punto di vista degli affetti in California. Il Duca del Sussex e sua moglie Meghan Markle si mostrano sempre più spesso in compagnia di Nacho Figueras e Delfina Blaquier, che la stampa ha già ribattezzato “migliori amici” dell’ex Royal Couple.

Chi sono i migliori amici di Harry e Meghan

Si sono mostrati in pubblico per una partita di beneficenza di polo a Miami, ma l’amicizia tra Harry e l’atleta Nacho Figueras ha radici più profonde. Soprannominato “il Beckham del polo” per la sua avvenenza, lo sportivo argentino conosce il Duca di Sussex dal 2007: a farli conoscere, fu l’evento di beneficenza Sentebale, voluto fortemente da Harry e dal Principe Seeiso del Lesotho.

Da allora i due hanno mantenuto uno splendido rapporto d’ amicizia, e dopo l’arrivo di Harry in California, anche sua moglie Meghan ha stretto un profondo legame con Delfina, compagna di Nacho di lunga data: le coppie si frequentano assiduamente, legate soprattutto dall’interesse per le cause filantropiche ed umanitarie.

Chi è Ignacio Figueras, l’amico del Principe Harry

Ignacio Nacho Figueras Bermejo, nato nel 1977 in Argentina, è uno tra i più popolari giocatori di polo al mondo. A 47 anni, possiede un patrimonio stimato netto di 30 milioni di dollari e, oltre a essere un apprezzato sportivo, ha intrapreso con successo la carriera di modello. Avvicinatosi giovanissimo al mondo dello sport, divenne professionista a soli 17 anni, iniziando una carriera che lo avrebbe portato a vincere moltissimi trofei.

Stando ai ben informati, dopo l’arrivo di Harry in California e il suo allontanamento da William, sarebbe diventato quasi “un fratello maggiore” per il giovane Principe: è stato proprio lui a presentare alla coppia molte delle celebrità locali diventate poi amiche, oltre che partner professionali.

Il giocatore di polo è stato anche uno dei primi a sapere della relazione del Principe con Meghan Markle: “Si capiva benissimo che aveva gli occhi di una persona innamorata. Sapevo che aveva il desiderio di diventare padre, ed aveva trovato una partner incredibile” rivelò in un’intervista a People l’atleta. Per questo motivo, insieme a sua moglie Delfina, prese parte alle nozze di Harry nel 2018, rivelandosi uno degli invitati più eleganti della cerimonia.

Chi è Delfina Figueras, amica inseparabile di Meghan

Anche Meghan Markle sembra aver trovato in Delfina, moglie di Nacho, un’ottima amica: proprio a lei, infatti, ha regalato una delle prime marmellate realizzate dal suo brand American Riviera Orchard. Modella, influencer e giocatrice di polo, Mrs Figueras viene da una famiglia argentina molto facoltosa. Sua madre era una bellissima pilota, mentre lei ha praticato a livelli agonistici il salto in alto, dedicandosi con successo anche ad altre discipline sportive.

Quando conobbe Nacho aveva solo 19 anni, ma il loro fu immediatamente un grande amore: oggi sono genitori di quattro figli. Aurora, la più grande, studia design industriale a Buenos Aires; Hilario ha seguito le orme paterne; Artemio ed Alba, ancora adolescenti, hanno invece dimostrato proprio come i genitori di essere molto appassionati di sport.