Harry vola (di nuovo) via da Meghan: progetti separati?

Fonte: IPA Kate Middleton, un sogno in bianco ma con le scarpe di Meghan Markle

Harry è atterrato in Giappone e, ancora una volta, è in viaggio senza Meghan Markle. Il suo arrivo a Tokyo è stato tutto un sorridere e chiacchierare con i giornalisti: “Bello rivedervi”, sembra abbia risposto appena sceso dall’aereo alla domanda “ti fa piacere essere in Giappone per la prima volta dopo quattro anni?”. Il Duca di Sussex ha sorriso mentre camminava nell’aeroporto Haneda della città tra la folla di passeggeri, indossando una camicia nera e un berretto scuro con il logo della Fondazione Archewell che gestisce con la moglie.

Un video trasmesso dalla rete televisiva giapponese ANN News ha mostrato Harry arrivare al terminal insieme al suo amico di lunga data, il giocatore di polo argentino Nacho Figueras. Il duo parteciperà alla partita di raccolta fondi Sentebale Polo Cup che si terrà a Singapore questo sabato e che, secondo quanto dichiarato da Harry, servirà ad aiutare i giovani colpiti dall’HIV/AIDS.

Harry in Giappone senza Meghan

Bisogna dire che la coppia ex-reale Harry e Meghan in Giappone raccoglie i favori di moltissimi. La Famiglia Reale ha sempre avuto un grande seguito nel Paese (soprattutto la Principessa Diana) e l’interesse per i Sussex continua a essere forte. Un fan che ha aspettato tutta la mattina all’aeroporto il Duca ha dichiarato al quotidiano giapponese Asahi News: “È stato un peccato non potersi stringere la mano, ma sono stato davvero commosso”. I fanatici dei reali hanno detto di essere stati in Inghilterra per il matrimonio di Harry e Meghan nel 2018 e di aver visto il principe William all’aeroporto di Haneda durante la sua visita nel 2015.

Hanno poi commentato la separazione del Duca di Sussex dalla famiglia reale, affermando: “Ho pensato che sarebbe stato meglio per lui [Harry] stare con la famiglia reale… quindi penso che sia un problema difficile”. Il Duca è arrivato in Giappone in vista della sua partecipazione all’ISPS (International Sports Promotion Society) Sports Values Summit “Special Edition”. Inoltre, Harry parteciperà a una tavola rotonda con l’ex giocatore di rugby neozelandese Dan Carter, ambasciatore di ISPS Handa, che sponsorizza la coppa di polo. Saranno presenti anche la presidente di Sentebale Sophie Chandauka e il veterano della Royal Australian Navy e medaglia d’oro agli Invictus Games Steve James. Inoltre, all’evento di Tokyo è prevista la partecipazione del professor Wim de Villiers, rettore e vice-cancelliere dell’Università sudafricana di Stellenbosch.

C’è solo una grande assenza che è impossibile non notare, quella di Meghan, che ultimamente partecipa sempre meno alle uscite del marito (a parte alcune comparse insieme che cercano di fugare tutte le chiacchiere riguardo a una crisi tra i due).

Harry e Meghan verso carriere separate?

‘Sovrani incontrastati’ del gossip mondiale, Harry e Meghan sono decisamente concentrati sulla carriera. Mentre il loro matrimonio (con presunte crisi annesse) continua a riempire le pagine dei tabloid, loro cercano nuovi terreni fertili in cui investire. Dopo la fine del contratto con Spotify, sembra pronti ad entrare in affari con un altro colosso dell’intrattenimento internazionale: Netflix. L’arrivo di Harry in Giappone, infatti, segue la notizia che i dirigenti di Netflix hanno pagato 3 milioni di sterline per i diritti cinematografici di un romanzo romantico che Harry e Meghan produrranno per il servizio di streaming come parte del loro accordo da 80 milioni di sterline. Secondo le prime indiscrezioni, la coppia avrebbe finanziato personalmente il film Meet Me At The Lake di Carley Fortune, che riprende la loro storia personale e include un personaggio il cui genitore muore in un incidente d’auto.

Tuttavia, un insider ha dichiarato a Page Six che è stata Netflix stessa ad acquistare i diritti per produrre un adattamento cinematografico con la sua Archewell Productions. La fonte ha descritto il libro come “adatto a loro” perché “amano le storie d’amore e le commedie sentimentali”. I Sussex hanno notoriamente voluto raccontare la loro “storia d’amore” nel loro documentario bomba su Netflix del 2022 “Harry & Meghan”. L’outlet statunitense ha anche riferito che la coppia ha ristrutturato il proprio team in seguito alla partenza del produttore Ben Browning, ex responsabile dei contenuti interni di Archewell Productions, che ha supervisionato il documentario.