“Harry e Meghan sono consapevoli che i soldi finiranno presto”

Fonte: IPA Meghan Markle ed Harry

Da quando hanno lasciato la Royal Family, Meghan ed Harry stanno trascorrendo una vita piuttosto agiata in California. Tra ville da sogno ed amici vip, la coppia dà l’impressione di una situazione finanziaria molto solida, ma le cose non sarebbero come sembrano: secondo gli esperti, infatti, Harry e la sua consorte sarebbero ben consapevoli che le loro risorse potrebbero presto terminare.

Harry e Meghan, guai finanziari in vista?

Lontani da Londra, Harry e Meghan stanno conducendo uno stile di vita da miliardari, tra jet privati e abiti firmati. Il Duca e la Duchessa di Sussex vivono in una lussuosa villa a Montecito, in California, con i figli Archie e Lilibet. Secondo alcune stime, la residenza (composta di ben 9 camete da letto) avrebbe un valore di 11 milioni di sterline, garantendo a Harry e alla sua consorte vicine di casa del calibro di Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres e Katy Perry. Alle spese di manutenzione della tenuta sarebbero da aggiungere anche quelle relative a sicurezza, viaggi privati e abiti firmati, come quello sfoggiato da Meghan in una sua recente visita ad un ospedale pediatrico.

Fonte: Getty Images

Particolari che fanno ipotizzare una certa serenità finanziaria per la coppia, che sarebbe tuttavia consapevole di potersi trovare presto senza risorse: “Harry e Meghan hanno sicuramente abbastanza soldi per condurre uno stile di vita agiato in America, ma il lancio del nuovo brand di lei suggerisce che siano consapevoli che i soldi finiranno presto” ha spiegato l’esperto reale Tom Quinn al Mirror. “Loro vivono circondati da celebrità a Montecito, e Meghan è decisa a vivere un’esistenza che sia alla loro altezza. L’idea di dover fare delle scelte su cosa potrebbero o non potrebbero permettersi semplicemente non è contemplata. Ecco perché, qualunque cosa accada a Kate o al Re Carlo, il suo nuovo progetto non conoscerà nessuna battuta d’arresto” ha proseguito l’esperto. Insomma, al momento, gli interessi principali di Meghan ed Harry sarebbero di ordine economico.

Il nuovo progetto di Meghan Markle

Da quando hanno lasciato Londra e la Royal Family, Harry e Meghan hanno provato, con successi altalenanti, a coltivare diversi progetti. Oltre al documentario realizzato per Netflix, il Principe ha anche scritto una biografia di successo, mentre l’ex attrice ha ideato un podcast. Solo qualche settimana fa, inoltre, Meghan ha lanciato il suo nuovo brand, inaugurando l’ennesima avventura di business.

In un video di 15 secondi postato su Instagram, la duchessa di Sussex ha annunciato American Riviera Orchard, marchio di lifestyle di cui non si sa ancora molto: secondo alcune testate americane, potrebbe trattarsi di un blog simile al suo precedente The Tig, con un focus particolare sulla cucina. Un’iniziativa a cui, secondo gli esperti, non sarebbe intenzionata a rinunciare, nonostante le recenti notizie riguardanti i problemi di salute di Kate Middleton e Re Carlo.

“Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che ciò possa accadere nel rispetto della privacy e in pace” avevano scritto in una nota Harry e la sua consorte, scegliendo, tuttavia, di restare in California con i propri figli. La riconciliazione, insomma, appare sempre più lontana.