Meghan Markle “a dieta” per Harry, il cibo a cui ha dovuto rinunciare dopo il matrimonio

Meghan Markle è diventata Duchessa di Sussex nel 2018, grazie al suo matrimonio con Harry d’Inghilterra, figlio di Re Carlo III. Subito dopo il matrimonio, l’ex attrice è diventata un membro della famiglia reale inglese e come tale ha dovuto seguire una rigida etichetta, adattandosi a dei stretti protocolli. Il principe Harry e la consorte hanno raccontato, spesso, le difficoltà incontrare dalla duchessa nell’adattarsi alla vita da reale. Il malessere provato da Meghan Markle per la sua nuova vita in Inghilterra e per la pressione dei media, ha costretto la coppia a una decisione drastica. La coppia reale ha lasciato l’Europa e, adesso, vive a Montecito in California.

Tra le tante rinunce che ha dovuto subire la duchessa per amore di Harry, di recente ne è stata svelata una nuova del tutto particolare. Meghan Markle, infatti, ha dovuto smettere di mangiare il suo cibo preferito.

Meghan Markle: la dieta particolare dopo il matrimonio con Harry

Meghan Markle ha sposato Harry d’Inghilterra il 19 maggio 2018. La duchessa di Sussex, come membro della casa reale inglese, si è subito dovuta adeguare al protocollo dei Windsor. Il maggiordomo reale Grant Harrold ha svelato una particolare rinuncia a cui sono sottoposti tutti i membri della famiglia reale inglese, come riportato dal Mirror. L’uomo di corte ha spiegato che tutti i Windsor devono evitare di consumare pietanze a base di frutti di mare: “È una mossa molto sensata abbandonare il consumo di frutti di mare quando si è in giro per doveri pubblici. Non vogliamo che un membro della famiglia reale abbia una reazione seria all’intossicazione alimentare, soprattutto se è in tournée all’estero”.

La speciale “dieta” imposta dal protocollo reale è stata seguita necessariamente anche da Meghan Markle, che ha dovuto, così, rinunciare al suo cibo preferito dopo il matrimonio con il principe Harry. Infatti, la duchessa ha svelato alla rivista The New Potato che adora i frutti di mare. L’ex attrice ha svelato che il suo pasto ideale è: “Una piacevole cena a base di pesce e pasta e un negroni per concludere la serata”.

Dieta reale: le rinunce alimentari dei membri della famiglia reale inglese

Meghan Markle ha dovuto rinunciare al suo cibo preferito per sposare il principe Harry. Ma ci sono altre restrizioni alimentari per chi fa parte della famiglia reale inglese. Infatti, il maggiordomo reale Grant Harrold ha svelato un altro cibo che viene vietato a chi fa parte della famiglia Windsor. Si tratta del foie gras: “Oltre ai crostacei, sarebbe anche opportuno evitare alimenti come il foie gras”. La scelta, però, in questo caso avrebbe ragioni etiche e non per evitare dei malesseri.

Meghan Markle ha dovuto modificare diversi aspetti della sua vita per amore del principe Harry, fin a dover rinunciare ai piatti a base di frutti di mare, da lei tanto amati. Malgrado ciò le voci di crisi tra la coppia reale sono sempre più insistenti, alimentate anche da una recente foto della duchessa, che la ritrae senza il suo anello di fidanzamento. Harry, intanto è impegnato in dei viaggi all’estero, a cui sta partecipando senza essere accompagnato dalla moglie.