Harry e Meghan Markle tornano a Londra: le rivelazioni dell’ex maggiordomo

L'ex maggiordomo rivela: Harry e Meghan possono tornare nel Regno Unito. Ecco il motivo

Come in una serie TV, la famiglia Reale potrebbe assistere al clamoroso ritorno nel Regno Unito di Harry e Meghan Markle. Qualcosa che avrebbe dell’incredibile, considerando la polemica portata avanti negli ultimi anni con forza in merito ai tabloid britannici.

Al di là infatti dei rapporti personali, il Duca e la Duchessa del Sussex avevano spiegato di volersi allontanare da quella macchina fatta di regole, giudizi e prime pagine assurde, al fine di tutelare la propria famiglia. Per questo motivo vivono in California dal 2020 ma ora tutto potrebbe cambiare. A svelarlo è Grant Harrold, ex maggiordomo reale, che ha dipinto un quadro della situazione a dir poco interessante.

Una casa nel Sussex: il sogno di Harry

All’interno della coppia sarebbe Harry a spingere per un ritorno nel Regno Unito, il che non vorrebbe dire trasferirsi nuovamente, dicendo addio agli Stati Uniti. Pare infatti ormai chiaro come la vita della coppia sia negli Stati Uniti, soprattutto dal punto di vista professionale.

Ciò che l’ex principe vorrebbe è tornare ad avere una casa negli UK, una proprietà che gli consentirebbe di viaggiare in Europa con maggior frequenza rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni. Le visite sono infatti state decisamente poche e a dir poco lampo. Basti pensare che per l’incoronazione di Re Carlo III suo figlio Harry sia rimasto “a casa” appena 24 ore (in questo caso l’urgenza era data dal compleanno di Archie, ndr).

Impegnato al servizio dell’allora principe Carlo, dal 2004 al 2011, l’ex maggiordomo Grant Harrold non sembra avere dubbi. Parlando al New York Post ha spiegato come una proprietà nel Sussex avrebbe senso, al fine di poter viaggiare liberamente nel Regno Unito, ritrovando un po’ la propria casa, soprattutto quando Meghan Markle non è intenzionata a partire con lui. Tagliare i rapporti con le proprie radici non è mai semplice e, al di là delle tante ragioni che l’ex principe ha spiegato, pare sia ancora forte il desiderio di non “perdere se stesso” in questa nuova veste americana.

La nuova vita di Meghan Markle

Restando nel Regno Unito sarebbe stato di certo impossibile per Meghan Markle sviluppare la propria carriera nel modo in cui sta avvenendo oggi. Le cose sono cambiate radicalmente da quando la coppia si è trasferita in California nel 2020. Oggi la Duchessa è molto più libera e, per quanto i giudizi non manchino, è chiaro come sia nel suo ambiente e ne tragga giovamento.

Basti pensare al suo podcast, Archetypes, premiato ai Grace Awards. Il solo pensiero di progettare qualcosa del genere negli UK sarebbe suonato assurdo. Nonostante tutto questo, però, l’ex maggiordomo Grant Harrold sottolinea con forza la possibilità che i due tornino indietro, anche se non in maniera permanente. È giusto che il dialogo all’interno della coppia tenga conto delle necessità di Harry: “Avrà sempre un legame con il Regno Unito e non vorrà mai tagliarlo del tutto. È molto probabile che un giorno tornino ma ora sono felici negli Stati Uniti ed è lì che vogliono stare”.

Nessuna crisi all’orizzonte, quindi, con la possibilità di una proprietà nel vecchio continente che offrirebbe una chance in più a tutta la famiglia. Non un obbligo a tornare alle vecchie abitudini, che hanno tolto loro il fiato e la libertà (ciò avviene in parte anche oltre oceano, come dimostra il tanto discusso inseguimento a New York, ndr). Difficile pensare, infatti, che l’ex principe voglia veder crescere i propri figli come pienamente americani. Il loro sangue è anche britannico e dovranno capire cosa vuol dire far parte di quella storia.