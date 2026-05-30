Re Carlo, decodificato il messaggio segreto inviato da Meghan Markle

Gli esperti hanno decodificato il messaggio segreto che Meghan Markle ha provato a inviare a Re Carlo.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Meghan Markle

Meghan Markle sta cercando di inviare dei messaggi a Re Carlo? Secondo alcuni esperti reali la moglie di Harry starebbe provando a riavvicinarsi al suocero dopo le tensioni che hanno visto coinvolti i Sussex negli ultimi anni.

Il messaggio segreto di Meghan Markle per Re Carlo

Secondo quanto rivelato da Express Uk, che ha interpellato alcuni esperti di questioni reali, Meghan Markle avrebbe provato a inviare un messaggio in codice a Re Carlo. L’avrebbe fatto utilizzando una foto pubblicata su Instagram: un post apparso sul profilo dei Sussex per celebrare l’anniversario di matrimonio. Si tratta di una serie di scatti inediti che raccontano il giorno delle nozze.

In alcune fra le fotografie scelte da Meghan Markle vediamo sullo sfondo proprio Re Carlo. Gli esperti hanno notato che è l’unico membro della famiglia reale, oltre a Meghan e a suo marito il Principe Harry, ad apparire negli scatti condivisi. Certo, potrebbe trattarsi di una coincidenza, ma gli esperti sono convinti che quella dei Sussex sia stata una scelta intenzionale.

Il motivo? Meghan voleva lanciare un messaggio a Re Carlo. Di cosa si tratta: la volontà di ribadire il fatto che sia Meghan che Harry fanno ancora parte della famiglia e che non hanno nessuna volontà di rinunciare al loro ruolo.

“Meghan non fa nulla senza uno scopo, quindi sta mandando un messaggio, no? – ha spiegato Ingrid Seward -. Il messaggio è: “Facciamo ancora parte integrante della vostra famiglia”. È ciò di cui Harry e Meghan hanno bisogno, perché non credo si rendessero conto, quando si sono allontanati – con il libro di Harry e l’intervista a Oprah – di quanto si sarebbero sentiti alienati”.

Il piano di Meghan Markle per Re Carlo

Harry, come ben sappiamo, ha incontrato Carlo per l’ultima volta qualche mese fa. Meghan Markle invece non vede Re Carlo da diversi anni. L’ex attrice infatti ha scelto di non accompagnare il marito nel suo viaggio nel Regno Unito dal 2022, anno in cui si presentarono insieme al funerale della Regina Elisabetta.

Secondo gli esperti reali quest’anno la situazione potrebbe cambiare radicalmente. Presto infatti Harry volerà nel Regno Unito da Montecito per partecipare ad un evento collegato agli Invictus Games 2027, che si terranno a Birmingham.

Questo perché si vocifera che Meghan potrebbe accompagnare il marito in questo viaggio così importante e, per molti versi, decisivo. La notizia non è stata ancora confermata ufficialmente, ma già da tempo circolano indiscrezioni riguardo l’arrivo di Meghan in Inghilterra per riavvicinarsi a Carlo.

“Meghan non vede l’ora di sedersi di fronte a lui e chiacchierare – aveva raccontato qualche tempo fa una fonte -. Ora Carlo è la sua priorità principale in famiglia. Non ha mai dimenticato che, ad un certo punto, avevano creato un legame davvero speciale, e a lei piacerebbe ricordarglielo. È determinata a dimostrare di non essere la cattiva che tutti hanno dipinto”.

L’obiettivo di Meghan dunque sarebbe quello di smentire tutte le voci sul suo conto e ristabilire la verità, riavvicinandosi a Carlo e, magari, riportando la pace anche con Harry dopo anni di veleni e tensioni.