Alba Parietti, la lezione sulla bellezza e sull’autostima che tutti dovremmo imparare

Ci si aspetta che una donna abituata a essere ammirata, da sempre considerata simbolo di bellezza e sensualità, non abbia problemi con se stessa. Ma invece non è così: il percorso di accettazione può essere per tutti una strada accidentata. Alba Parietti, bellissima 60enne, ci regala una lezione importante sulla bellezza e sull’autostima. Lo ha fatto confessandosi in un lungo post su Instagram in cui ha raccontato le sue emozioni rispetto a se stessa e al suo aspetto.

Alba Parietti, la lezione che tutti dovremmo imparare

Amarsi per come si è, senza trucchi e senza filtri: Alba Parietti ne ha parlato in un lungo post su Instagram offrendo un’importante lezione che tutti dovremmo imparare.

La conduttrice ha pubblicato alcune immagini che la ritraggono mentre si allena, a corredo di queste ha scritto il suo punto di vista sul mostrasi come si è: “Sto imparando a vedermi senza trucco e senza filtri, non solo nella vita, ma anche sui social – si legge nella didascalia scritta da Alba Parietti – Ieri mi avete riempito d’amore e di complimenti per una foto senza filtri e senza trucco. Mi ha gratificato e fatto capire che la verità paga sempre. Grazie!!! Alle volte noi donne siamo insicure, anche se non lo sembriamo”.

Un modo per ricordarci che non serve nascondersi dietro ai trucchi o ai filtri, ma che bisogna amarsi e piacersi per quello che si è. Certamente un percorso non facile, ma un desiderio di verità e di accettazione che condivide anche con tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Poi la conduttrice ha aggiunto anche un pensiero più personale che sembra proprio essere legato al bellissimo periodo che sta vivendo: “Dovremo trovare la forza dentro di noi, io l’ho fatto tutta la vita. Ma è bello essere amata da qualcuno che ti fa sentire una dea, fortissima perché sai che è il primo a proteggerti dal mondo intero e alle volte anche da te stessa”.

Infine ha aggiunto anche un messaggio verso chi si comporta in maniera cattiva nei confronti degli altri: “La cattiveria alle volte è solo frustrazione, lo sfogo disperato di profonda infelicità per cui provare solo tanta pena, mai rabbia, semmai imbarazzo o indifferente distacco se si è più cinici o se perdura.

Bisogna essere compassionevoli con chi soffre e tolleranti, quanto indifferenti con i più stupidi, soprattutto quando la vita ti fa regali così grandi, ti regala felicità, ricoprendoti di amore incondizionato , di dolcezza e di protezione (reciproca)”.

Pochi giorni prima Alba Parietti aveva condiviso sul suo profilo Instagram una foto senza filtri e in costume, scatto che mostra tutta la sua bellezza. Notata anche dai fan che, come ha scritto lei stessa, l’hanno riempita di complimenti.

Alba Parietti e l’amore

E, come emerge dalle parole che lei stessa ha scritto, questo per Alba Parietti è un periodo davvero speciale. Dal punto di vista sentimentale da qualche mese è legata a Fabio Adami, con cui ha già costruito un rapporto solido e pieno d’amore tanto che i due sono andati a convivere. Un legame speciale e travolgente, che lei non ha esitato a raccontare sui social. Perché Alba Parietti è una donna sincera, che non ha paura di mostrarsi nelle sue mille sfaccettature. Quelle sentimentali, ma anche quelle legate all’aspetto fisico. E ci insegna ad andare oltre i filtri o il trucco e a imparare ad amarsi e a piacersi come si è: nella vita reale così come sui social.