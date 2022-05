Fabio Adami, chi è e cosa fa il fidanzato di Alba Parietti

Alba Parietti ieri e oggi: 60 anni e sempre splendida

Dopo tanti anni vissuti da single, Alba Parietti ha finalmente trovato l’amore. La showgirl è uscita allo scoperto rendendo pubblica la sua relazione con Fabio Adami, l’uomo che le ha rubato il cuore e che ha voluto presentare anche al figlio Francesco.

Fabio Adami, chi è il fidanzato di Alba Parietti

Le voci si sono rincorse per settimane, fino a quando non è stata paparazzata in dolce compagnia: Alba Parietti, dopo diversi anni trascorsi fieramente da single, si è lasciata conquistare da Fabio Adami. Insieme a lui è stata fotografata più volte, tra tenerezze, coccole e gesti che facevano intendere una certa intimità.

Gli scatti avevano subito scatenato i gossip intorno alla showgirl, da sempre molto gelosa della sua sfera privata. È stata lei stessa a confermare, prima in alcune interviste e poi direttamente sui social, la sua relazione con Adami.

Classe 1967 e originario di Roma, l’uomo che ha rubato il cuore alla Parietti è un sales manager di Poste Italiane. Da sempre lontano dal mondo dello spettacolo, il suo nome è balzato agli onori delle cronache quando è stato avvistato per la prima volta in compagnia di Alba. È separato con due figli, uno dei quali ancora un bambino, vive a Roma, ed è appassionato di paddle.

Alba Parietti e Fabio Adami, la storia d’amore

Lontano dal mondo della televisione e del gossip, Fabio Adami avrebbe conquistato la showgirl durante una serata tra amici comuni. “Prima che arrivasse l’antipasto”, aveva commentato un ben informato, “loro erano già al dolce”. Il colpo di fulmine ha colpito ben presto la Parietti, che dopo gli anni da single ha abbattuto ogni barriera, lasciando spazio a un nuovo amore nella sua vita.

Dopo le voci che si erano scatenate sulla coppia, a confermare la storia d’amore era stata la stessa Alba, che ospite di Storie Italiane su Rai 1, aveva parlato per la prima volta del suo nuovo compagno. Incalzata dalle domande di Eleonora Daniele e Simona Izzo, la Parietti aveva ammesso di aver ritrovato il sorriso accanto a un uomo speciale.

“Se mi chiedi se c’è una cosa bella nella mia vita ti dico, rischiando, di sì“, aveva confessato Alba, frenando però subito ogni entusiasmo. “Se mi chiedi di parlarne preferisco di no, preferisco da tanti anni che il mio privato soprattutto se importante, rimanga privato. Il mio compagno fa un lavoro e ha una situazione personale privata legata a figli e a questioni personali che va affrontata con grande delicatezza. È giusto che si possano sapere i fatti miei, ma da lì a mettermi a rilasciare interviste e dettagli non mi pare giusto”.

Dopo aver rilasciato queste dichiarazioni anche sui social la showgirl ha abbattuto ogni resistenza, pubblicando sul suo profilo Instagram selfie e scatti che la ritraggono insieme al suo Fabio. A corredo delle foto frasi al miele, che non fanno che dare prova dell’amore tra i due. “Non chiedeteci più se è una cosa seria. L’amore è una cosa seria e importante. Forse la più seria

(ve lo dico dopo 5 anni da single granitica e convinta)”, ha scritto.