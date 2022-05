Alba Parietti conferma la sua nuova storia d’amore ma precisa: “Situazione delicata”

Alba Parietti ieri e oggi: 60 anni e sempre splendida

Era stata avvistata più volte dai paparazzi in dolce compagnia, ma fino a questo momento non era arrivata l’ufficialità della relazione. Adesso Alba Parietti parla per la prima volta della sua relazione con il nuovo compagno, un amore sbocciato solo da qualche tempo e confermato dalla stessa showgirl dopo i numerosi scatti che li ritraevano insieme felici.

Alba Parietti, la conferma della storia con Fabio Adami

Sebbene abbia sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata, Alba Parietti non può più nascondere la sua storia d’amore con Fabio Adami, il manager romano di 55 anni che lavora per l’azienda Poste Italiane e che ha rubato il suo cuore.

La showgirl ospite di Storie Italiane su Rai 1, ha parlato per la prima volta del suo nuovo compagno: incalzata dalle domande di Eleonora Daniele e Simona Izzo presente in studio, la Parietti ha dovuto ammettere di aver ritrovato il sorriso accanto a un uomo speciale.

“Se mi chiedi se c’è una cosa bella nella mia vita ti dico, rischiando, di sì“, ha affermato Alba Parietti, confermando le voci che la volevano impegnata in una nuova relazione. La showgirl però ha subito frenato ogni entusiasmo, spegnendo sul nascere ogni domanda e curiosità legata alla sua nuova liason amorosa. “Se mi chiedi di parlarne preferisco di no, preferisco da tanti anni che il mio privato soprattutto se importante, rimanga privato. Il mio compagno fa un lavoro e ha una situazione personale privata legata a figli e a questioni personali che va affrontata con grande delicatezza. È giusto che si possano sapere i fatti miei, ma da lì a mettermi a rilasciare interviste e dettagli non mi pare giusto”.

Alba Parietti di nuovo innamorata, le foto insieme a Fabio

Fino ad oggi Alba Parietti non si era lasciata andare a nessuna dichiarazione sulla sua vita privata. Da sempre gelosa della sua privacy, la showgirl ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulle sue vicende sentimentali. Nelle ultime settimane però è stata avvistata più di una volta in compagnia di un uomo alto, moro e affascinante, lontano dal mondo della televisione e del gossip.

Si tratta di Fabio Adami, manager romano che Alba avrebbe conosciuto durante una serata tra amici. E proprio in quell’occasione sarebbe scattato il colpo di fulmine. I due sono stati paparazzati in atteggiamenti che lasciavano poco spazio ai dubbi, tra teneri abbracci, sguardi complici e dolci effusioni alla luce del sole.

Da molto tempo la Parietti si professava single: la sua ultima storia importante risale al 2010, quando si legò a Cristiano De André, relazione terminata dopo quattro anni d’amore. Per molti anni nessun uomo è riuscito a fare breccia nel suo cuore, ma pare che l’imprenditore romano sia riuscito a vincere tutte le sue resistenze: questa volta pare che le cose siano andate in maniera diversa rispetto agli ultimi anni e che la relazione prosegua da qualche tempo. Sembra infatti che con Adami le cose vadano talmente bene da aver fatto anche le presentazioni ufficiali con Francesco Oppini, il figlio della showgirl.