Sarabanda Celebrity, le pagelle dell’11 giugno: scontro Bella-Parietti (5), Papi nel suo habitat (8)

Alba Parietti e Marcella Bella, due leonesse (super agguerrite) alla corte di Enrico Papi, ma non solo. Questo e altro nella nuova puntata di Sarabanda Celebrity

IPA Marcella Bella e Alba Parietti

Una nuova puntata di Sarabanda Celebrity è andata in onda la sera dell’11 giugno, a suon di musica e degli immancabili bisticci tra concorrenti. Due nomi a caso (ma non troppo): le capitane delle squadre in gioco, Alba Parietti e Marcella Bella, che hanno esordito a suon di frecciatine ben assestate animando lo show per la sua intera durata.

Menzione speciale per il cantante misterioso di questa serata, che ha sorpreso il pubblico cantando dal vivo due tra i suoi più grandi successi. E in questa cornice di puro intrattenimento, Enrico Papi si conferma insostituibile nella versione “aggiornata” del suo iconico quiz musicale.

Alba Parietti regina di autoironia. Voto: 9

C’è poco da fare. Metti Alba Parietti in un programma ed ecco servito quel valore aggiunto che solo le vere dive come lei possono dare. La conduttrice è stata una capitana a tratti sbadata, ma sempre pronta a mettersi in gioco e a stemperare gaffe e insuccessi con l’autoironia che la contraddistingue.

“Chiedo un cambio di squadra, ma anche del presentatore”, ha punzecchiato Enrico Papi dopo un primo errore a inizio puntata. “Io con questo gioco sono arrivata alla pensione”, ha aggiunto alla fine del gioco. Ed era soltanto il secondo di una lunga serata.

Più avanti, poi, una battuta che è già negli annali di Sarabanda Celebrity: “Dovete prenderle un po’ meno vecchie e un po’ meno sorde”, ha tuonato dopo aver pigiato il tasto del rubajolly per il troppo entusiasmo. Unica, non possiamo far altro che amarla.

Marcella Bella e Alba Parietti, che leonesse. Voto: 5

Neanche il tempo di far entrare le capitane in studio, che ecco consumarsi il primo scontro della serata. Alba Parietti si è detta pronta alla sfida, precisando: “Conosco la mia avversaria perché ho avuto occasione… lei bara sempre, vuole vincere”. In effetti le due si conoscono da tempo, come hanno dimostrato in più occasioni tra interazioni social o botta e risposta a distanza.

La risposta di Marcella Bella non si è fatta attendere: “Ma si sa che lei è una bugiarda, da secoli. Chiediamolo al fidanzato, l’ex…”. “Fa dei colpi bassi terribili”, ha detto una Parietti colpita. Con la cantante a volte è difficile capire dove inizia l’ironia e dove finisce la verità. Nel dubbio, un’insufficienza.

Luca D’Alessio “incontra” Anna Tatangelo. Voto: 6

Quando vanno in onda quiz musicali è come se la presenza di Anna Tatangelo, che è risaputo sia tanto competitiva quanto brava al gioco, aleggiasse in studio tra i concorrenti. E sì, è successo anche stavolta quando, nella manche Tempo!, la squadra di Marcella Bella ha dovuto indovinare tra i brani Ragazza di periferia. Ironia della sorte, ad aggiudicarsi il punto è stato Luca D’Alessio. Non aggiungiamo altro.

Tutti pazzi per un “chichichirichi”. Voto: 7

“Neanche Italia-Germania 4-3 ha tenuto i telespettatori più incollati al video”, ha commentato la Parietti al termine di una manche del Pentagramma talmente assurda che non si vedeva da tempo. Un sola parola ha mandato in subbuglio i concorrenti e un Enrico Papi visibilmente provato.

Il brano in questione era Per colpa di chi del mitico Zucchero. Le squadre hanno indovinato una canzone dopo l’altra ma, pur avendo già capito il verso incriminato del bluesman, non riuscivano a leggere correttamente quel “chichichirichi” già nell’e scritto nel tabellone. Un vero disastro, che ci ha fatto ridere.

L’inossidabile Johnson Righeira. Voto: 8

Tra Vamos a la playa e L’estate sta finendo, Johnson Righeira ha donato al pubblico di Sarabanda Celebrity un momento di nostalgia e divertimento. All’anagrafe Stefano Righi, il cantante e produttore è stato accolto con grande entusiasmo in studio, anche dal conduttore: “Qua abbiamo veramente un pezzo di musica italiana“, ha detto e non a caso. Menzione speciale per la T-shirt indossata dal cantante misterioso di questa sera: “Se ti conosci, ti eviti”. Un vero mito.

Enrico Papi nel suo habitat. Voto: 8

Chi ha avuto il privilegio di seguire Sarabanda ai tempi d’oro, sicuramente sta godendo di questa edizione rivista del programma. Se Righeira è un pezzo di musica, Sarabanda è un pezzo di televisione che, all’epoca, è stato capace di trasformarsi in un cult imperdibile per milioni di telespettatori, appassionati alle performance di campioni che hanno dato prova di possedere un talento e una conoscenza musicale fuori dal comune.

Dobbiamo ammettere, però, che merito di quel grande successo è dovuto alla presenza di un conduttore, come Enrico Papi, che si trova immerso nel suo habitat. Che sia al pianoforte o mentre bisticcia con i suoi concorrenti a suon di battutacce, Papi si dimostra di volta in volta il perfetto padrone di casa, al punto che sarebbe davvero complicato immaginare un Sarabanda condotto da altri.

Tra i momenti più alti di questa sera? Certamente quando si è dovuto cimentare (a sua insaputa) sulle note di Disco bambina di Heather Parisi, ma non possiamo tralasciare tutte le volte in cui ha tenuto testa a una vulcanica Alba Parietti o ancora gli scambi di battute con il comico Sergio Friscia. Papi insostituibile.